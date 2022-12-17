مفاجأة من صديق ماجد المهندس بحفل موسم الرياض

ظهر الفنان ماجد المهندس، وهو يداعب أحد أصدقائه وذلك خلال كواليس حفله أمس الجمعة، ضمن فعاليات موسم الرياض.

لقاء ماجد المهندس

وأظهر مقطع فيديو متداول، صديق ماجد المهندس وهو يستقبله بحفاوة في مقر الحفل، ليقاطعه الفنان قائلًا له: “صاير نصاب كبير على فكرة بس أحبك”، ليتعانق الجانبان ويتمنى له صديقه التوفيق في حفله.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع هذا المقطع، مشيدين بعلاقة الصداقة التي تجمع بين المهندس وصاحبه.

حفل موسم الرياض

وأقام الفنان ماجد المهندس أمس الجمعة، حفلًا ضمن حفلات موسم الرياض، بعنوان ماجد مودز، على مسرح محمد عبده أرينا.

بوجودكم صنعتوا ليلة ما راح انساها بمحبتكم يا سعادتي الحقيقية ❤️ pic.twitter.com/LehZ78f9bF — ماجد المهندس (@majidalmohandis) December 17, 2022

وقدم المهندس أروع الأغاني المحببة للجمهور من القديم والحديث من أبرزها “سحرني حلاها”، “يهزك الشوق”، “أنا بلياك”.