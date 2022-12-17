Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
الفنان يداعبه ويؤكد على محبته

مفاجأة من صديق ماجد المهندس بحفل موسم الرياض

2022-12-17 الساعة 9:58
مفاجأة من صديق ماجد المهندس بحفل موسم الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ظهر الفنان ماجد المهندس، وهو يداعب أحد أصدقائه وذلك خلال كواليس حفله أمس الجمعة، ضمن فعاليات موسم الرياض.

لقاء ماجد المهندس

وأظهر مقطع فيديو متداول، صديق ماجد المهندس وهو يستقبله بحفاوة في مقر الحفل، ليقاطعه الفنان قائلًا له: “صاير نصاب كبير على فكرة بس أحبك”، ليتعانق الجانبان ويتمنى له صديقه التوفيق في حفله.

قد يهمّك أيضاً
Img

أوبك ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2022

Img

حي العوالي يسجل أعلى كمية للأمطار في مكة

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع هذا المقطع، مشيدين بعلاقة الصداقة التي تجمع بين المهندس وصاحبه.

حفل موسم الرياض

وأقام الفنان ماجد المهندس أمس الجمعة، حفلًا ضمن حفلات موسم الرياض، بعنوان ماجد مودز، على مسرح محمد عبده أرينا.

وقدم المهندس أروع الأغاني المحببة للجمهور من القديم والحديث من أبرزها “سحرني حلاها”، “يهزك الشوق”، “أنا بلياك”.

وعلى موقع “تويتر”، نشر المهندس مقطع فيديو من الحفل على حسابه، وعلق بالقول “بوجودكم صنعتوا ليلة ما راح أنساها بمحبتكم يا سعادتي الحقيقية”. 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية