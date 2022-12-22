مفاجأة يكشفها فيديو مصور لقاع أحد المحيطات

فوجئت بعثة استكشافية في شمال جزر هاواي بطريق مرصوف بما يشبه الطوب الأصفر تحت أعماق المحيط الهادئ.

أكبر محمية

كانت السفينة الاستكشافية “نوتيلوس” تجري عمليات مسح للشعاب المرجانية بمحمية باباهاناوموكواكيا، تفاجأ العلماء بما يشبه الطريق المرصوف.

وتعد باباهاناوموكواكيا واحدة من أكبر مناطق الحماية البحرية في العالم، وهي أكبر من جميع المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة مجتمعة، علما بأن العلماء استكشفوا فقط قرابة 3% من قاع تلك المحمية.

طريق مرصوف

ووفق الباحثين في منظمة “Ocean Exploration Trust” فقد اكتشفوا ما يبدو بالطريق المرصوف تحت عمق 1000 متر.

وأظهر مقطع فيديو للمنظمة المنطقة المرصوفة بالطوب، لحظة تعثر الباحثين الذين كانوا يشغلون مركبة لاكتشاف أعماق البحار.

جيولوجيا الأرض

وتفاجأ الباحثون بما عثروا عليه فضلًا عن الأشكال الغريبة للصخور البركانية في المنطقة التي تم رصدها، حسبما ذكر موقع “ساينس أليرت” العلمي.

ويرجح الباحثون أن تكون المنطقة المرصوفة قد تشكلت على الأغلب بفعل التسخين والتبريد الناتج عن الانفجارات البركانية.

ويرى العلماء أن رصد هذه المنطقة سيفتح الطريق أمام معرفة المزيد من المعلومات حول جيولوجيا الأرض.