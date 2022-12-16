مفقود الخالدية عمره 15 عامًا خرج ولم يعد

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تداول العديد من مرتادي موقع تويتر بيانات وصورًا عن مفقود الخالدية الذي تغيب عن منزله منذ فجر الثلاثاء الماضي ولم يعد حتى الآن.
ونشر بندر ضاوي الحربي صورة للمفقود وعلق عليها بالقول: طلع يوم الثلاثاء لصلاة الفجر ولم يعد حتى الآن كان يرتدي تيشيرت أسود لمن يجده أو لديه أي معلومات يتواصل مع والدته مرفقًا رقم الأم.
وعلى الفور تشارك العديد من المغردين الصورة مع دعوات بأن يرده إلى أهله سالمًا معافًى من كل سوء حيث قالت بدور البلوي: “أسأل الله أن يرده لأمه سليمًا معافًى عاجلًا غير آجل، اللهم اجبر قلب والدته وأقر عينها بعودته وطمئن قلبها وهدئ روعها، ولا تفجع قلوبنا على أبنائنا”.
فيما قالت مغردة أخرى: يا ربي احفظه بحفظك ورده لأهله سالمًا غانمًا يا رب رجاء طمنونا إذا رجع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.
أما انتصار محمد أبو طالب فقالت: “أسأل الله أن يرده لأمه سليمًا معافًى عاجلًا غير آجل، اللهم اجبر قلب والدته وأقر عينها بعودته وطمئن قلبها وهدئ روعها، ولا تفجع قلوبنا على أبنائنا” فيما قالت متابعة أخرى: “اللهم كما رددت يوسف لأمه طمئن قلب أمه عليه الله إننا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك أنت الرزاق ذو القوة المتين القادر على كل شيء ارزقنا خبرًا يسعدنا عنه اللهم أنت المعين ولا قدرة لنا إلا بك استعنا بك فأعنا على أمر اختفائه وارشد أهله لطريقه”.