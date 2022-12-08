مقتلعو الأشجار في المدينة المنورة بقبضة الأمن البيئي

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الخميس، مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة، لاقتلاعهما الأشجار واستغلال الرواسب دون ترخيص، والآلية المستخدمة في نهل الرمال، في منطقة المدينة المنورة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم المخالفين والكميات المضبوطة للجهات المختصة، مؤكدًا أن اقتلاع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.