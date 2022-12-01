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كانت تعمل بمحرك واحد

مقتل شخصين في تحطم طائرة تدريب تركية

2022-12-01 الساعة 8:23
مقتل شخصين في تحطم طائرة تدريب تركية
المواطن - متابعة

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قُتل شخصان تركيان في تحطم طائرة تدريب في قضاء عثمان غازي بولاية بورصة شمال غربي تركيا، اليوم الخميس.

التفاصيل

وأفاد والي بورصة يعقوب جان بولاط أن الطائرة أقلعت من منطقة باموقوفا بولاية سكاريا المحاذية لبورصة، وأن الطائرة المنكوبة كانت تعمل بمحرك واحد، في تصريح للصحفيين.

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وأشار جان بولاط إلى أن المكان، الذي سقطت فيه الطائرة، بعيد عن المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، وأن التحقيق جارٍ حول سبب السقوط.

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