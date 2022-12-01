مقتل شخصين في تحطم طائرة تدريب تركية

الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم
قُتل شخصان تركيان في تحطم طائرة تدريب في قضاء عثمان غازي بولاية بورصة شمال غربي تركيا، اليوم الخميس.
وأفاد والي بورصة يعقوب جان بولاط أن الطائرة أقلعت من منطقة باموقوفا بولاية سكاريا المحاذية لبورصة، وأن الطائرة المنكوبة كانت تعمل بمحرك واحد، في تصريح للصحفيين.
وأشار جان بولاط إلى أن المكان، الذي سقطت فيه الطائرة، بعيد عن المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، وأن التحقيق جارٍ حول سبب السقوط.