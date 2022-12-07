مقتل شخصين في تفجير انتحاري بإندونيسيا

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أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأربعاء، مقتل شخصين وإصابة عدد آخر عندما فجر إرهابي كان يحمل سكيناً نفسه، داخل مركز شرطة بمدينة باندونغ.
Seperti inilah situasi pascaledakan bom di dekat Polsek Astana Anyar, Bandung Jawa Barat. Diketahui ledakan tersebut terjadi hari ini (7/12) sekitar pukul 08.55 WIB. Diduga bom tersebut adalah bom bunuh diri.#bomastanaanayar#bompolsekastanaanyar #polsekastanaanyar pic.twitter.com/tJTdgboTuUقد يهمّك أيضاً
— METRO TV (@Metro_TV) December 7, 2022
وقال أحمد رمضان، رئيس مكتب الإعلام بالشرطة الوطنية لوكالة رويترز، إن شرطة المدينة تنسق مع وحدة مكافحة الإرهاب للتحقيق في الحادث.
وقال المتحدث باسم شرطة جاوة الغربية، إبراهيم تومبو، للصحافيين إن الهجوم أودى بحياة من يشتبه بأنه منفذه وضابط، وأدى كذلك إلى إصابة ثمانية آخرين، من بينهم ضباط ومدني.
وأظهرت لقطات من قناة مترو تي.في، الأضرار التي لحقت بمركز الشرطة مع تناثر حطام من المبنى على الأرض وتصاعد الدخان في السماء.
وقال أحمد رمضان، رئيس مكتب الإعلام بالشرطة الوطنية، إن شرطة المدينة تنسق مع وحدة مكافحة الإرهاب للتحقيق في الحادث.
وذكر مسؤول بوكالة مكافحة الإرهاب الإندونيسية، أن جماعة أنصار الدولة التي تستلهم فكر تنظيم داعش ربما تقف وراء الهجوم، موضحًا أنه سبق لها تنفيذ هجمات مماثلة في إندونيسيا.
ونفذ إرهابيون في السنوات القليلة الماضية هجمات في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم شملت كنائس ومراكز للشرطة وأماكن يرتادها الأجانب.
وفي عام 2019، سنت إندونيسيا قانونًا جديدًا صارمًا لمكافحة الإرهاب بعد التفجيرات الانتحارية المرتبطة بجماعة أنصار الدولة.