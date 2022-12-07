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اتهامات تلاحق جماعات مرتبطة بداعش

مقتل شخصين في تفجير انتحاري بإندونيسيا

2022-12-07 الساعة 10:14
مقتل شخصين في تفجير انتحاري بإندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأربعاء، مقتل شخصين وإصابة عدد آخر عندما فجر إرهابي كان يحمل سكيناً نفسه، داخل مركز شرطة بمدينة باندونغ.

التحقيق بالحادث

وقال أحمد رمضان، رئيس مكتب الإعلام بالشرطة الوطنية لوكالة رويترز، إن شرطة المدينة تنسق مع وحدة مكافحة الإرهاب للتحقيق في الحادث.

وقال المتحدث باسم شرطة جاوة الغربية، إبراهيم تومبو، للصحافيين إن الهجوم أودى بحياة من يشتبه بأنه منفذه وضابط، وأدى كذلك إلى إصابة ثمانية آخرين، من بينهم ضباط ومدني.

استهداف مركز الشرطة

وأظهرت لقطات من قناة مترو تي.في، الأضرار التي لحقت بمركز الشرطة مع تناثر حطام من المبنى على الأرض وتصاعد الدخان في السماء.

وقال أحمد رمضان، رئيس مكتب الإعلام بالشرطة الوطنية، إن شرطة المدينة تنسق مع وحدة مكافحة الإرهاب للتحقيق في الحادث.

يد داعش

وذكر مسؤول بوكالة مكافحة الإرهاب الإندونيسية، أن جماعة أنصار الدولة التي تستلهم فكر تنظيم داعش ربما تقف وراء الهجوم، موضحًا أنه سبق لها تنفيذ هجمات مماثلة في إندونيسيا.

ونفذ إرهابيون في السنوات القليلة الماضية هجمات في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم شملت كنائس ومراكز للشرطة وأماكن يرتادها الأجانب.

وفي عام 2019، سنت إندونيسيا قانونًا جديدًا صارمًا لمكافحة الإرهاب بعد التفجيرات الانتحارية المرتبطة بجماعة أنصار الدولة.

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