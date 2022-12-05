مقتل وإصابة وخطف 42 مصليًا في نيجيريا

أقدم مسلحون على اقتحام مسجد شمالي نيجيريا وأطلقوا النار على الإمام، كما خطفوا 13 مصليًا، وأصابوا 11 شخصًا.

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فيما قالت صحيفة بانش المحلية: إن المسلحين خطفوا 19 شخصًا في ولاية كاتسينا شمالي نيجيريا من المسجد أثناء صلاة مساء السبت، لكن أطلق سراح ستة منهم في وقت لاحق.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة: صحيح أنه وقع هجوم اقتحم مسلحون المسجد أثناء أداء الصلاة وأطلقوا النار وأصابوا الإمام وشخصًا آخر. وقد تم التكفل بهم ونقلهم الى المستشفى. كما اختطف المسلحون عددًا من المصلين في المسجد.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن 12 شخصًا قُتلوا في الهجوم، بينهم إمام المسجد.