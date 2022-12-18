مقتل وإصابة 20 بسبب موجة قوية

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قتل 3 أشخاص، وأصيب 17 آخرون، بسبب موجة قوية ضربت شاطئ في مدينة دوربان بجمهورية جنوب إفريقيا.
A freak wave killed three swimmers and seriously injured 17 others Saturday at a popular beach in South Africa's southeastern city of Durban, the emergency services said.
https://t.co/FaWdSUryl3قد يهمّك أيضاً
— Jamaica Observer (@JamaicaObserver) December 18, 2022
وقال روبرت ماكنزي، المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية في كوازولو ناتال: كانت هناك موجة غريبة دفعت بعض الناس إلى البحر، وغرق ثلاثة وتم نقل 17 شخصًا إلى المستشفى.
وأضاف: أحد القتلى طفل يبلغ من العمر نحو سبع أو ثماني سنوات وأن المصابين في حالة خطيرة أو حرجة.
وقالت خدمات الطوارئ إنها تخشى ارتفاع عدد القتلى، وأكدت أن 35 من رجال الإنقاذ شاركوا في جهود الإنقاذ الجماعي.
ووقع الحادث حوالي الساعة 5 مساء أمس السبت في خليج بلنتي، أحد الشواطئ الشهيرة في ثالث أكبر مدينة في جنوب إفريقيا.