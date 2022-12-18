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ضربت شاطئ بجنوب إفريقيا

مقتل وإصابة 20 بسبب موجة قوية

2022-12-18 الساعة 8:46
مقتل وإصابة 20 بسبب موجة قوية
المواطن - فريق التحرير

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قتل 3 أشخاص، وأصيب 17 آخرون، بسبب موجة قوية ضربت شاطئ في مدينة دوربان بجمهورية جنوب إفريقيا.

موجة قوية

وقال روبرت ماكنزي، المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية في كوازولو ناتال: كانت هناك موجة غريبة دفعت بعض الناس إلى البحر، وغرق ثلاثة وتم نقل 17 شخصًا إلى المستشفى.

وأضاف: أحد القتلى طفل يبلغ من العمر نحو سبع أو ثماني سنوات وأن المصابين في حالة خطيرة أو حرجة.

خدمات الطوارئ

وقالت خدمات الطوارئ إنها تخشى ارتفاع عدد القتلى، وأكدت أن 35 من رجال الإنقاذ شاركوا في جهود الإنقاذ الجماعي.

ووقع الحادث حوالي الساعة 5 مساء أمس السبت في خليج بلنتي، أحد الشواطئ الشهيرة في ثالث أكبر مدينة في جنوب إفريقيا.

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