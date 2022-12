مقتل وإصابة 20 بسبب موجة قوية

قتل 3 أشخاص، وأصيب 17 آخرون، بسبب موجة قوية ضربت شاطئ في مدينة دوربان بجمهورية جنوب إفريقيا.

A freak wave killed three swimmers and seriously injured 17 others Saturday at a popular beach in South Africa's southeastern city of Durban, the emergency services said.

https://t.co/FaWdSUryl3

— Jamaica Observer (@JamaicaObserver) December 18, 2022