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مقتل 12 وإصابة العشرات في انهيار نفق بناه السوفييت بأفغانستان

2022-12-19 الساعة 12:55
مقتل 12 وإصابة العشرات في انهيار نفق بناه السوفييت بأفغانستان
المواطن - فريق التحرير

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تسبب حادث في مقتل 12 على الأقل وإصابة العشرات في نفق سالانج الشهير الذي يقع على ارتفاع شاهق ويربط عاصمة أفغانستان بشمال البلاد.

إصابة 37

وأفاد قاري يوسف أحمدي، نائب المتحدث باسم حكومة طالبان، أن 37 أصيبوا في الحادث في النفق الواقع على بعد نحو 90 كيلومترًا شمالي كابل.

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وتابع أحمدي: “نعرب عن أحر تعازينا لأسر الضحايا.. وندعو أيضًا جميع الوكالات المعنية لبذل مزيد من الجهود الجادة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المروعة”.

ووفقًا لقناة طلوع نيوز المحلية، ونقلًا عن وزارة الأشغال العامة، أن شاحنة وقود انقلبت واشتعلت فيها النيران في النفق ليلة أول أمس السبت. وأُخمد الحريق أمس الأحد، ولكن الحركة المرورية كانت مغلقة في النفق، وقد يرتفع عدد الوفيات أو الإصابات، وفقًا لمتحدث باسم الوزارة.

والنفق الذي بناه السوفييت بطول 2.6 كيلومتر هو إنجاز هندسي تاريخي يربط كابل وشمال أفغانستان، ما يصل شبه القارة الهندية بآسيا الوسطى عبر ممر جبلي خطر على ارتفاع 3400 متر.

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