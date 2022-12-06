مقطع صادم.. ممرض مصري معصوب العينين يركب كانيولا لرضيع

أثار مقطع فيديو تم تداوله في مصر غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر فيه ممرض معصوب العينين ويحقن رضيعًا حديث الولادة بـ”كانيولا”، وذلك بسبب رهان مع صديقه على إحضار وجبة الإفطار لمن يخسر.

وفور انتشار مقطع الفيديو، طالب المغردون بتوقيع أقسى عقوبة على الممرض ومنعه من مزاولة المهنة مرة أخرى.

ترخيص مزاولة المهنة

وبشأن تفاصيل الواقعة، كشف انتصار رئيف نقيب التمريض بمحافظة المنيا بجنوب مصر والتي وقعت فيها الحادثة، إن الشابين اللذين ظهرا في المقطع غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة وغير مقيدين بنقابة التمريض.

وأضاف رئيف، أن الشابين انتحلا صفة التمريض ويعملان في حضانة أطفال خاصة، حيث جاء دخولهما للمجال بعد تخرجهما في أكاديمية تحمل مسمى “جوماتكس للتدريب”.

إحالة للنيابة العامة

من جانبه، قرر وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبدالغفار إغلاق وحدة الحضانات الخاصة “الفاروق عمر” في مركز أبو قرقاص التي شهدت الواقعة، وإحالة مالكها والعاملين فيها للنيابة العامة.

تحريات الداخلية

فيما كشفت وزارة الداخلية المصرية، ملابسات الواقعة، قائلة في بيان نشرته على صفحتها بموقع “فيسبوك” إن التحريات أظهرت أن الشخص الذي كان يقوم بتركيب الكانيولا (معاون تمريض) بحضانة خاصة تابعة لإحدى الجمعيات في محافظة المنيا بجنوب مصر، وساعده مرافقه طالب بمعهد التمريض ويعمل بذات الحضانة.

وأضافت أن الشابين أقرا بصحة مقطع الفيديو، واعترف أحدهما بقيام معاون تمريض آخر بالحضانة ذاتها، بتصوير مقطع الفيديو بتاريخ الأول من ديسمبر حال قيامه بإعطاء طفل حديث الولادة بعض المحاليل الطبية وعلل قيامه بذلك لإظهار مهاراته في العمل وتعليم الممرضين الآخرين بالحضانة.

ولفت بيان الداخلية إلى أن “الشاب قرر خروج الطفل بذات اليوم عقب تلقيه العلاج كما أقر بأنه يعمل بالحضانة منذ عام تقريبًا، وباستدعاء الأخير قرر بقيامه بتصوير مقطع الفيديو ونشره على تطبيق الواتس آب”.