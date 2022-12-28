مقطع فيديو قد يتسبب في معاقبة سلطان الغنام

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب سلطان الغنام لاعب النصر وهو يتشاجر للحظات مع الحكم المكسيكي سيزار راموس في مباراة الهلال أول أمس في الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تصرف سلطان الغنام

وعرض الفيديو، لقطة للغنام وهو يتشاجر مع الحكم راموس للحظات بعد تسجيل سالم الدوسري هدف الهلال الثاني في أصفر الرياض.

وربما قد تصدر لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بمعاقبة سلطان الغنام بعد ملامسته للحكم المكسيكي.

وفي سياق آخر، تداول فئات عريضة من جماهير نادي الهلال عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو لمقابلة إعلامية، أجراها سالم الدوسري نجم الهلال بعد مواجهة النصر في الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي، حيث تم إلقاء شيء غريب عليه كاد يرتطم بوجهه.

وأظهر الفيديو أن الدوسري حرك وجهه ونجا من الارتطام بشيء أُلقي عليه من مدرجات ملعب مرسول بارك أثناء إجرائه مقابلة إعلامية بعد مواجهة النصر.

وأكدت مجموعات كبيرة من جماهير أزرق الرياض أن هذا التصرف خارج إطار الروح الرياضية وأن المنافسة الشريفة بين جميع الأندية تتطلب احترام اللاعبين والتقدير لهم وعدم القيام بتصرفات غير رياضية وأخلاقية.

وطالب الكثير من جمهور الهلال بتدخل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم وفرض عقوبة صارمة ضد الشخص الذي ألقى هذا الشيء الغريب على وجه الدوسري.