مكافأة 5 ملايين دولار للإبلاغ عن إرهابي

السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل الإدلاء بمعلومات عن القيادي البارز في تنظيم القاعدة المدعو إبراهيم البنا، والمعروف أيضًا باسم أبو أيمن المصري.
وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر: يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن إبراهيم البنا، والمعروف أيضًا باسم أبو أيمن المصري.
وأضافت: البنا، قيادي كبير بتنظيم القاعدة، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية.
وقالت السفارة في بيانها: أبو أيمن المصري كان عضوًا مؤسسًا في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتولى قيادة شؤون الأمن بالجماعة، وقدم توجيهات عسكرية وأمنية لقادة التنظيم.
ويعد إبراهيم البنا من بين أكثر قيادات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب التزامًا بالصمت وغيابًا عن الواجهة، حيث يعتبر الأب الروحي لجهاز مخابرات تنظيم القاعدة.