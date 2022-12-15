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أعلنتها السفارة الأمريكية باليمن

مكافأة 5 ملايين دولار للإبلاغ عن إرهابي

2022-12-15 الساعة 10:16
مكافأة 5 ملايين دولار للإبلاغ عن إرهابي
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل الإدلاء بمعلومات عن القيادي البارز في تنظيم القاعدة المدعو إبراهيم البنا، والمعروف أيضًا باسم أبو أيمن المصري.

إرهابي مطلوب

وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر: يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن إبراهيم البنا، والمعروف أيضًا باسم أبو أيمن المصري.

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وأضافت: البنا، قيادي كبير بتنظيم القاعدة، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية.

تنظيم القاعدة

وقالت السفارة في بيانها: أبو أيمن المصري كان عضوًا مؤسسًا في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتولى قيادة شؤون الأمن بالجماعة، وقدم توجيهات عسكرية وأمنية لقادة التنظيم.

ويعد إبراهيم البنا من بين أكثر قيادات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب التزامًا بالصمت وغيابًا عن الواجهة، حيث يعتبر الأب الروحي لجهاز مخابرات تنظيم القاعدة.

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