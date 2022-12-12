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بالتزامن مع يوم مكافحة الفساد

مكافحة الفساد أصل شرعي وواجب وطني أحدث إصدارات مركز البحث العلمي

2022-12-12 الساعة 8:30
مكافحة الفساد أصل شرعي وواجب وطني أحدث إصدارات مركز البحث العلمي
المواطن - فريق التحرير

أصدرت وكالة الدراسات والبحث العلمي والمطبوعات والنشر، ممثلة في مركز البحث العلمي، مؤلفًا علميًّا رصينًا بعنوان: مكافحة الفساد أصل شرعي وواجب وطني، مشاركة في اليوم العالمي في مكافحة الفساد.

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تعزيز النزاهة

وقد تناول الكتاب قضية الفساد وتعزيز النزاهة من منظور شرعي ووطني، كما تضمن توثيقًا تاريخيًّا لمكافحة الفساد في العصور الإسلامية، وختم الكتاب بذكر جهود بلادنا المباركة المملكة وقيادتها الرشيدة في محاربة هذا الداء العضال وتعزيز النزاهة.

وفي وقت سابق، ذكّرت النيابة العامة بمقولة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بشأن محاربة الفساد، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

ونقلت النيابة عبر حسابها بموقع تويتر مقولة ولي العهد التي قال فيها: “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا من كان، لن ينجو سواء وزير أو أمير أو أيًّا كان، أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكاملة سوف يحاسب”.

لا حصانة لفاسد

وتؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد دومًا أنه لا حصانة لفاسد مهما كان المنصب أو المكانة، وأن الفساد لا يسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وتعمل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت، كما تشدد على أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها المقررة نظامًا بكل حزم لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمال العام.

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