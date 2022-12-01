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يشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ

مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي

2022-12-01 الساعة 12:07
مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي
المواطن - الرياض

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية (رجال) على رتبة جندي (فني موسيقى – أعمال وسائل رقابية حية)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الرتبة:

– جندي (فني موسيقى).
– جندي (أعمال وسائل رقابية حية).

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الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
3- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات  أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
4- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
5- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
6- أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

ملاحظة:

– تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1444/05/09هـ الموافق 2022/12/03م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/14هـ الموافق 2022/12/08م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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