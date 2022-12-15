مكافحة المخدرات تعلن فتح باب التسجيل على الوظائف العسكرية للنساء

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة (جندي أول – جندي) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23 / 5 / 1444 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 28 / 5 / 1444 هـ .