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يشترط أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ

مكافحة المخدرات تعلن فتح باب التسجيل على الوظائف العسكرية للنساء

2022-12-15 الساعة 11:30
مكافحة المخدرات تعلن فتح باب التسجيل على الوظائف العسكرية للنساء
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة (جندي أول – جندي)  خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23 / 5 / 1444 هـ  وحتى يوم الخميس الموافق 28 / 5 / 1444 هـ .

شروط التقديم

 على أن تتوفر في المتقدمات شروط التعيين التالية :
  • أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى .
  • أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
  • أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .
  • أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم .
  • أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.
  • ألا تكون متزوجة من غير سعودي .
  • أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول .
  • بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .

الوظائف والمؤهلات والشروط :-

المؤهل المطلوب
شروط خاصة بالمؤهل
جندي
  • شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
  • شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
جندي أول
  • شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + دورة معتمد لمدة سنة فأكثر
  • دورة معتمد ( دبلوم – بكالوريوس ) في تخصص ” الإحصاء “
• تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة
 

طريقة التقديم:-

عبر أبشر للتوظيف (اضغط هنا)

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