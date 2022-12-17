مكافحة المخدرات تواصل القبول على الوظائف العسكرية

تتواصل عملية القبول والتسجيل على وظائف مكافحة المخدرات للعنصر النسائي والتي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قبل أيام حيث يتم القبول على رتبة (جندي أول – جندي).

شروط وظائف مكافحة المخدرات

واشترطت الإدارة في الراغبات في التسجيل في الوظائف العسكرية ما يلي:

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

يجب أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

آلية التقديم

يتم التقديم عبر أبشر للتوظيف خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23 / 5 / 1444 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 28 / 5 / 1444 هـ .