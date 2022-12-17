مكافحة المخدرات تواصل القبول على الوظائف العسكرية

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تتواصل عملية القبول والتسجيل على وظائف مكافحة المخدرات للعنصر النسائي والتي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قبل أيام حيث يتم القبول على رتبة (جندي أول – جندي).
واشترطت الإدارة في الراغبات في التسجيل في الوظائف العسكرية ما يلي:
يتم التقديم عبر أبشر للتوظيف خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23 / 5 / 1444 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 28 / 5 / 1444 هـ .