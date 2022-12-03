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توقعات بسماء غائمة وسحب رعدية في 4 مناطق

مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

2022-12-03 الساعة 12:44
مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة
المواطن - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم السبت أعلى درجة حرارة في المملكة.

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر ، أن مدينة مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة عند 33 درجة مئوية ، وجدة وجازان والقنفذة عند 32 درجة مئوية، وينبع عند 31 درجة مئوية ، والمدينة المنورة وشروره عند 30 درجة مئوية.

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وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي:

 

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية ، الحدود الشمالية ، الجوف وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

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