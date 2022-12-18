مكة للإنشاء والتعمير تحقق صافي ربح بقيمة 56 مليون ريال

أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير عن تحقيق صافي ربح بلغ 56 مليون ريال خلال السنة المنتهية في 1443/11/14 هـ، مقارنة بخسائر سجلتها عن السنة الماضية بلغت 14 مليون ريال.

أسباب زيادة صافي الربح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب تحقيق صافي الربح خلال فترة ستة أشهر وأربعة عشر يوما من العام الحالي مقارنة بفترة ستة أشهر من العام السابق يعود للارتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين”.

إيرادات المركز التجاري

وأضافت الشركة، أن من أسباب تسجيل صافي الربح أيضا الزيادة في إيرادات المركز التجاري، نتيجة رفع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.