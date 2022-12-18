Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
خلال السنة المنتهية في ذي القعدة 1443

مكة للإنشاء والتعمير تحقق صافي ربح بقيمة 56 مليون ريال

2022-12-18 الساعة 1:26
مكة للإنشاء والتعمير تحقق صافي ربح بقيمة 56 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير عن تحقيق صافي ربح بلغ 56 مليون ريال خلال السنة المنتهية في 1443/11/14 هـ، مقارنة بخسائر سجلتها عن السنة الماضية بلغت 14 مليون ريال.

أسباب زيادة صافي الربح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب تحقيق صافي الربح خلال فترة ستة أشهر وأربعة عشر يوما من العام الحالي مقارنة بفترة ستة أشهر من العام السابق يعود للارتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين”.

قد يهمّك أيضاً
Img

القنصلية في هيوستن تطمئن على المبتعثين بعد زلزال ميدلاند

Img

لقطات لعروض السعادة المتجولة بين زوار بوليفارد رياض سيتي

إيرادات المركز التجاري

وأضافت الشركة، أن من أسباب تسجيل صافي الربح أيضا الزيادة في إيرادات المركز التجاري، نتيجة رفع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية