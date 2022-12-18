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وفقاً للمركز الوطني للأرصاد

مكة وينبع الأعلى حرارة بـ 33 درجة وطريف الأدنى

2022-12-18 الساعة 11:50
مكة وينبع الأعلى حرارة بـ 33 درجة وطريف الأدنى
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة.

مكة وينبع الأعلى

ونشر الأرصاد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، فيديو يوضح درجات الحرارة حيث سجّلت مكة المكرّمة وينبع أعلى درجة حرارة بـ 33 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 5 درجات مئوية.

درجات الحرارة

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة وينبع 33 درجة مئوية، وجدة 32 درجة، والقنفذة 31 مئوية، والمدينة المنورة 27، والرياض 20، والدمام وتبوك 22 لكل منهما، وبريدة والباحة 19، وحائل وعرعر وسكاكا 18 درجة مئوية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض، ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطقس مستقر وسماء صحو على باقي مناطق المملكة.

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