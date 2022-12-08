مكتبة الساقي في أوروبا تغلق أبوابها بعد أكثر من 4 عقود

قرر القائمون على مكتبة الساقي في لندن، وهي المكتبة العربية الأكبر في أوروبا، إغلاق أبوابها نهاية هذا الشهر، بعد رحلة امتدت لأكثر من 4 عقود.

أسباب الإغلاق

وبحسب تقرير، بي بي سي عربي، فقد جعل غلاء المعيشة والاستيراد والنقل في بريطانيا، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية في البلاد العربية التي تأتي منها الكتب، استمرار العمل في المكتبة في غاية الصعوبة.

وقال القائمون على المكتبة إن دار الساقي لنشر الكتب العربية والإنجليزية ستستمر في العمل بعد إغلاق المكتبة.

وأفادت دار الساقي في رسالة إلكترونية وتغريدة على حسابها على موقع تويتر إن مكتبة الساقي وهي أكبر مكتبة متخصّصة بالكتب عن الشرق الأوسط في أوروبا، ستغلق أبوابها في 31 ديسمبر 2022.

إرثها مستمر

وأضافت: على الرغم من إغلاق مكتبة الساقي في لندن، إلا أن إرثها يستمر مع داري النشر المستقلتين: دار الساقي للنشر العربي في بيروت و Saqi Books للنشر الإنكليزي في لندن، واللتان تستمران في العمل ونشر الكتب كالمعتاد.