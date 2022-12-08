مكتبة الساقي في أوروبا تغلق أبوابها بعد أكثر من 4 عقود

ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين
قرر القائمون على مكتبة الساقي في لندن، وهي المكتبة العربية الأكبر في أوروبا، إغلاق أبوابها نهاية هذا الشهر، بعد رحلة امتدت لأكثر من 4 عقود.
وبحسب تقرير، بي بي سي عربي، فقد جعل غلاء المعيشة والاستيراد والنقل في بريطانيا، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية في البلاد العربية التي تأتي منها الكتب، استمرار العمل في المكتبة في غاية الصعوبة.
وقال القائمون على المكتبة إن دار الساقي لنشر الكتب العربية والإنجليزية ستستمر في العمل بعد إغلاق المكتبة.
وأفادت دار الساقي في رسالة إلكترونية وتغريدة على حسابها على موقع تويتر إن مكتبة الساقي وهي أكبر مكتبة متخصّصة بالكتب عن الشرق الأوسط في أوروبا، ستغلق أبوابها في 31 ديسمبر 2022.
وأضافت: على الرغم من إغلاق مكتبة الساقي في لندن، إلا أن إرثها يستمر مع داري النشر المستقلتين: دار الساقي للنشر العربي في بيروت و Saqi Books للنشر الإنكليزي في لندن، واللتان تستمران في العمل ونشر الكتب كالمعتاد.