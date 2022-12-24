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بهدف بناء وتعزيز القدرات الثقافية للمرأة

ملتقى سيدات الفكر ونساء المستقبل يوقعان اتفاقية مشتركة

2022-12-24 الساعة 4:03
ملتقى سيدات الفكر ونساء المستقبل يوقعان اتفاقية مشتركة
المواطن - فريق التحرير

أبرمت جمعية نساء المستقبل وملتقى سيدات الفكر اتفاقية مشتركة تهدف لتعزيز دور وحضور المرأة السعودية ثقافياً وتمكينها من بناء قدراتها الثقافية وفق معطيات وأسس الدين الإسلامي الحنيف ومن منطلق ثقافتنا السعودية والعربية الأصيلة.

إنتاجية ملموسة

وقالت الأستاذة العنود العتيبي مؤسسة ورئيس مجلس إدارة ملتقى سيدات الفكر إن الاتفاقية تسعى لتحقيق وتعزيز أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة ٢٠٣٠ حيث يسعى الطرفان أن تكون نوعية ذات إنتاجية ملموسة مؤكدة حرص الطرفين على بذل كافة الجهود لإنجاح هذا التعاون.

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عدد من المبادرات

وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية نساء المستقبل د. غريبة الطويهر إن الجمعية تعمل من خلال برامجها على إطلاق عدة مبادرات تساهم بشكل مباشر في تمكين المرأة ثقافياً من خلال برنامج تبيان والمساهمة في تشكيل منظومة الوعي والعمل على بناء إطار تعاون مشترك يتضمن كافة عناصر المنظومة كون الملتقى يضم نخبه من سيدات الفكر مما سيفضي إلى التنمية المستدامة من خلال دعم المواطنة والتسامح والاحترام.

 

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