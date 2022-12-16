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ملثم يطارد ابن إيلون ماسك في شوارع لوس أنجلوس

2022-12-16 الساعة 12:40
ملثم يطارد ابن إيلون ماسك في شوارع لوس أنجلوس
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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نشر إيلون ماسك مقطع فيديو لرجل وصفه بالمجنون، يُعتقد أنه طارد السيارة التي كان يركبها طفله X Æ A-Xii وذلك قبل أن يتسلق فوق غطاء محركها.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إن ابنه X Æ A-Xii، البالغ عامين والمعروف باسم X، تبعه مطارد ملثم في لوس أنجلوس ليلة الثلاثاء، وهو يحاول الآن تعقب الجاني، وقد طلب مساعدة جمهوره في التعرف عليه.

وفي الفيديو القصير، شوهد المشتبه به الملثم وهو يقود سيارة هيونداي بيضاء قبل أن يلتقط هاتفه لتسجيل المواجهة بنفسه، وعندما سأل أحد متابعي تويتر عما إذا كان هذا هو الرجل هو نفسه الذي قفز على غطاء السيارة، أكد الملياردير ماسك قائلاً: نعم.

واستطرد إيلون ماسك في الشرح قائلًا: الليلة الماضية، تبع الرجل السيارة التي تحمل الصغير X، في لوس أنجلوس، كان يعتقد أني أنا من في السيارة، ثم وقف أمام السيارة ومنعها من التحرك وصعد على غطاء المحرك.

ملثم يطارد ابن إيلون ماسك في شوارع لوس أنجلوس

إيلون ماسك يتهم سويني

وقال إيلون ماسك إنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني ضد سويني والمنظمات التي دعمت إيذاء عائلته.

وكان ماسك قد أعلن أنه سيرفع دعوى قضائية ضد جاك سويني، الذي استخدم حسابه على تويتر ونشر سجلات خاصة برجل الأعمال وجعلها متاحة للجمهور.

وكان من ضمن نتائج أفعاله أنه أخبر العالم عن مكان تحليق الطائرة الخاصة لماسك، ومن هنا تم إنشاء حساب على تويتر خاص بمتابعة تحركات الطائرة الخاصة.

وتعهد ماسك بمقاضاة الرجل الذي أنشأ هذا الحساب على تويتر، وأوقف حسابه.

السبب المنطقي وراء القرار

وتحدث بالتفصيل عن الأساس المنطقي للقرار، قائلاً إن الحسابات التي تنشر أين يوجد الأشخاص في الوقت الفعلي، تهدد سلامتهم، وبالتالي، سيتم تعليق أي حساب يستخرج معلومات الموقع في الوقت الفعلي لأي شخص، لأنه يعد انتهاكًا للسلامة البدنية.

ملثم يطارد ابن إيلون ماسك في شوارع لوس أنجلوس

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