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ملحن أغاني Attack On Titan في بوليفارد وورلد

2022-12-06 الساعة 8:59
ملحن أغاني Attack On Titan في بوليفارد وورلد
المواطن - الرياض

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أعلن موسم الرياض، موعد حفل الفنان العالمي هيروكي ساوانو ملحن أغاني Attack On Titan ، في بوليفارد وورلد، غدًا 7 ديسمبر 2022.

وذلك على مسرح شيبويا انمي تاون اليابان.

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موسم الرياض

يقدم موسم الرياض 2022 لزواره مجموعةً من الخيارات الترفيهية في 15 منطقة تتميز كل واحدة منها بمجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في المتاجر والمقاهي والمطاعم والألعاب والمسارح، وعدد من التجارب العالمية الجديدة.

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

 

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