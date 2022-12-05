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بعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

ملعب 974 يودع كأس العالم 2022 الليلة

2022-12-05 الساعة 9:21
ملعب 974 يودع كأس العالم 2022 الليلة
المواطن - الرياض

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تُعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية اليوم، هي الأخيرة التي يحتضنها ملعب 974 ضمن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

البرازيل وكوريا الجنوبية

وتُقام مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية على ملعب 974، اليوم الاثنين عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022.

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وكان منتخب البرازيل الأول لكرة القدم قد نجح في التأهل إلى الدور ثمن النهائي في صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما احتلت كوريا الجنوبية المركز الثاني برصيد 4 نقاط، خلف البرتغال متصدرة الترتيب.

منتخب البرازيل
لاعبو البرازيل – المصدر @fifaworldcup_ar

اللقاء الأخير

وستكون مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية الأخيرة التي تُقام على ملعب 974 في مونديال قطر، حيث سبق واحتضن 6 مباريات ضمن منافسات مرحلة المجموعات.

وكانت البداية بين المكسيك وبولندا، ثم أُقيمت 5 مباريات أخرى على الملعب ذاته، بين البرتغال وغانا، فرنسا والدنمارك، البرازيل وسويسرا، بولندا والأرجنتين، وصربيا ضد سويسرا.

ملعب 974
استاد 974 – المصدر qatar2022

تصميم مميز لملعب 974

وتم بناء ملعب 974 بشكل مؤقت على طول شواطئ الخليج، ويتميز بمنظر طبيعي خلاب في الخليج الغربي، وجاء بتصميم رائع، حيث تم تشييده باستخدام حاويات الشحن، مواد أقل في البناء من الاستادات التقليدية.

ملعب 974 في كأس العالم
استاد 974 – المصدر fifa

ويتسع الملعب إلى 44 ألف و89 متفرجًا، ويُعد هو أول استاد كرة قدم مغطى؛ قابل للتفكيك بالكامل، ويُشير رقم 974 إلى عدد الحاويات التي اُستخدمت في بنائه، على أن يُعاد استخدامها بعد ذلك في إنشاء مرافق تطل على الواجهة المائية ومركز حيوي للأعمال.

ملعب 974
استاد 974 – المصدر qatar2022

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