ملك البحرين: جهود السعودية تسهم في حفظ استقرار المنطقة

أعرب ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن تقدير بلاده للجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

حفظ استقرار المنطقة

وأضاف الملك حمد في كلمة له خلال انطلاق أعمال القمة الخليجية في دورتها الثالثة والأربعين، بالرياض اليوم، أن جهود المملكة العربية السعودية تسهم في حفظ استقرار المنطقة ورخاء شعوبها.

تقديم رؤية جديدة

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد أن المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج، مشددًا على أهمية التزام إيران بمبادئ حسن الجوار.