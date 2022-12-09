ملك البحرين: جهود السعودية تسهم في حفظ استقرار المنطقة

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أعرب ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن تقدير بلاده للجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
#فيديو | كلمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيونقد يهمّك أيضاً
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) December 9, 2022
وأضاف الملك حمد في كلمة له خلال انطلاق أعمال القمة الخليجية في دورتها الثالثة والأربعين، بالرياض اليوم، أن جهود المملكة العربية السعودية تسهم في حفظ استقرار المنطقة ورخاء شعوبها.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد أن المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج، مشددًا على أهمية التزام إيران بمبادئ حسن الجوار.
ولفت إلى أن التعاون الوثيق بين دول الخليج سيؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة، مشيرًا إلى أن دول الخليج ستظل مصدرًا موثوقًا للطاقة في العالم.