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لتعزيز التنسيق والتشاور المتواصل

ملك البحرين : قمم الرياض تعكس الحرص على تكثيف التعاون والتنسيق المشترك

2022-12-09 الساعة 1:43
ملك البحرين : قمم الرياض تعكس الحرص على تكثيف التعاون والتنسيق المشترك
المواطن - واس

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أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عن بالغ التقدير والامتنان لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، على دعوته الكريمة له للمشاركة في قمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثالثة والأربعين، وقمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، لتعزيز التنسيق والتشاور المتواصل لتقوية العلاقات بين دولنا الخليجية والعربية وجمهورية الصين الشعبية، لكل ما فيه خير بلداننا وشعوبنا.
وقال جلالته في تصريح عقب وصوله الرياض، اليوم: إن هذه القمم الثلاث تعكس حرص دول مجلس التعاون، والدول العربية الشقيقة، وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، على تكثيف التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع والخير على دولنا والعالم أجمع.
وأضاف: إننا إذ نجدد تقديرنا للجهود المباركة التي يقوم بها أخونا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لنعرب عن امتناننا لمبادرته الكريمة لاستضافة هذه القمم الثلاث، وللدور الاستراتيجي المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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