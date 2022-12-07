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عقب الفوز على المنتخب الإسباني

ملك المغرب يحتفل مع الجماهير في الشوارع بالعبور لدور الـ8

2022-12-07 الساعة 12:26
ملك المغرب يحتفل مع الجماهير في الشوارع بالعبور لدور الـ8
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، أمس الثلاثاء مقطع فيديو لـ العاهل المغربي الملك محمد السادس وهو يحتفل مع المواطنين بتأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم بعد إقصاء المنتخب الإسباني.

ملك المغرب يحتفل مع الجماهير

ووثق الفيديو لحظة مرور الملك محمد السادس بسيارته وهو يحتفل برفع العلم المغربي مع أعداد كبيرة من الجماهير في الشوارع، بعد تأهل أسود الأطلس للمرة الأولى إلى دور الثمانية في كأس العالم.

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وهتف الجمهور أثناء الاحتفال مع ملك البلاد: “أسود الأطلس، مبروك علينا، ديما مغرب”.

وسيتقابل منتخب أسود الأطلس مع المنتخب البرتغالي مساء السبت المقبل في دور الثمانية، حيث سيواجه الفائز منهما، الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا في دور نصف النهائي في بطولة كأس العالم.

جدير بالذكر أن منتخب أسود الأطلس كان تأهل لأول مرة في تاريخه إلى دور الـ16 في مونديال 1986 الذي أُقيم في المكسيك.

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