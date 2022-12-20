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ملك المغرب يستقبل بعثة المنتخب بعد الإنجاز التاريخي بكأس العالم

2022-12-20 الساعة 11:19
ملك المغرب يستقبل بعثة المنتخب بعد الإنجاز التاريخي بكأس العالم
المواطن - فريق التحرير

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استقبل ملك المغرب محمد السادس، مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، المنتخب المغربي لكرة القدم بعد الإنجاز التاريخي، الذي حققه في منافسات كأس العالم 2022.

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التفاصيل

ووصلت بعثة منتخب المغرب، عصر اليوم، إلى العاصمة الرباط، حيث جرى استقبال الطائرة في مطار الرباط سلا، بينما كانت محاطة بسيارات إطفاء ترش عليها الماء من خلال خراطيمها.

وقامت حافلة الأسود المكشوفة بجولة كبيرة، وسط حضور جماهيري غفير.

جولة

وبدأت الحافلة جولتها من مدينة سلا قبل أن تصل العاصمة الرباط، فيما كان المغاربة يهتفون “سير سير”، وهي العبارة الشهيرة التي يحبها المدرب وليد الركراكي.

وفي أعقاب الجولة، وصل “أسود الأطلس” إلى القصر الملكي في العاصمة الرباط، حيث خصهم العاهل المغربي باستقبال مميز.

أوسمة

ومنح الملك محمد السادس كلًّا من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع ومدرب المنتخب وليد الركراكي وسام العرش من درجة قائد، فيما منح اللاعبين وسام العرش من درجة ضابط.

وبالموازاة مع ذلك، أعطى العاهل المغربي تعليماته من أجل تسليم أوسمة ملكية لجميع أعضاء الطاقمين التقني والطبي للمنتخب الوطني؛ وذلك تقديرًا للعمل الاستثنائي الذي قدموه.

إثر ذلك، أخذت للملك صورة تذكارية مع أعضاء المنتخب وأمهات اللاعبين الحاضرات. وبهذه المناسبة، قدم أعضاء الفريق الوطني تذكارات للملك تعبيرًا عن امتنانهم له على الدعم الذي قدمه لهم طيلة أطوار هذه المنافسة العالمية.

 

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