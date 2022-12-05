مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز

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دفعت الأرقام المليونية لصفقات الإبل وحجم الاستثمارات التي يشهدها مهرجان الملك عبدالعزيز لاعب السلة الأمريكي جمال ماشبون، إلى القدوم للمهرجان للاطلاع على الفرص الاستثمارية في المجال والتعرف على هذا النوع من الاقتصاد.
وقال اللاعب: جئت إلى الرياض بدعوة من أحد الأصدقاء وللاطلاع على الفرص الاستثمارية، في المهرجان وخصوصًا في ظل ما تشهده من نهضة كبيرة على مختلف الأصعدة، في ظل رؤية المملكة التي شجّعت على الاستثمار.
وأضاف: سمعت عن صفقات الإبل التي تصل إلى أرقام عالية، وأنها مجال خصب للاستثمار، فقررت الحضور اليوم إلى المهرجان الذي أدهشني بمختلف تفاصيله، وشاهدت عروض الإبل، وزرت مزاد السوق لأتعرَّف على عملية الشراء، وكذلك شاهدت حجم الخدمات التي توفرت في هذه المنطقة من الصحراء، حيث تتنوع الأنشطة التجارية.
وأكد ماشبون أن حجم التطور الكبير والاهتمام بهذا الموروث يشجع الكثير من رجال الأعمال في العالم للاستثمار في ظل الأنظمة والقوانين التي تسمح بذلك، مقدماً شكره للقائمين على هذه التظاهرة الاقتصادية التي تشكِّل نواة في عالم الأعمال.