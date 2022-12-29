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استقالت من وظيفتها الدائمة

مليونيرة تيك توك تربح مليوني دولار بالسنة

2022-12-29 الساعة 11:49
مليونيرة تيك توك تربح مليوني دولار بالسنة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الأمريكية كات نورتون أنها تحولت إلى مليونيرة بفضل تيك توك، وبرنامج إكسيل.

أرباح تيك توك

وروت نورتون قصة حياتها في حوار مع موقع CNBC الأمريكي، حيث قالت إنها استقالت من وظيفتها اليومية في عام 2021، لتؤسس شركتها الصغيرة التي تدر أرباحًا بالملايين حاليًا.

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وقالت، إن تدريس Microsoft Excel على تيك توك كان بمثابة تذكرتها للخروج من الشركات الأمريكية.

دروس إكسيل

وكانت البداية بنشر أول درس تعليم ميكروسوفت إكسيل في يونيو/ حزيران 2020، ثم تطورت إلى إنشاء شركة Miss Excel.

وقالت: في ذلك الوقت، كنت أعيش في منزل والدي وأنا غارقة في ديون الطلاب، ولكن في غضون أسابيع قليلة، انتشر الفيديو على نطاق واسع وحصلت على 100000 متابع.

أرباح كبيرة

وفي شهر نوفمبر من ذلك العام، بدأت نورتون في الترويج لدورة إكسيل عبر الإنترنت على موقع الويب الخاص بها، وبعد شهرين فقط، كانت أرباحها أكثر من راتبها الشهري كمستشار إداري بدوام كامل.

وقالت نورتون، إنها أنشأت 9 دورات أخرى لتعلم مهارات مهنية مختلفة، وفي أكتوبر 2021، حققت مبيعات بقيمة 100 ألف دولار -في يوم واحد فقط، والآن تدر شركة نوترون أكثر من مليوني دولار سنويًا.

تأسيس شركة

وأوضحت نورتون، أنها أسست الشركة، بمعاونة صديقها مايك، الذي استقال من وظيفته في مبيعات الشركة وأصبح كبير المسؤولين الماليين ونائب الرئيس للمبيعات في شركتها 2022.

وقالت نورتون: أعمل 3 إلى 4 ساعات في اليوم، وأصور المحتوى يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

منزل الأحلام

وتابعت: والآن اشتريت منزل أحلامي مع حوض استحمام ساخن ومسبح بأرباح شركة ميس إكسيل.

وتعلم نورتون الأفراد والشركات والمؤسسات ميكروسوفت إكسيل، والآن زاد عدد متابعيها إلى مليون متابع عبر إنستجرام وتيك توك.

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