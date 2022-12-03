ممارس التفحيط بتبوك في قبضة الأمن

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن مرور منطقة تبوك ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط؛ معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

وأضافت إدارة المرور أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

عقوبة التفحيط

وفي وقت سابق، كشفت إدارة المرور عن غرامة مخالفة القيادة بسرعة حتى تصدر الإطارات صوتًا عاليًا المعروفة باسم (التفحيط)، والتي يمارسها البعض ويعرض بها حياته وحياة الآخرين للخطر.

ولفتت إلى أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 150 و300 ريال.