ممثل الدوري الإسباني: السعوديون يعشقون الإبل مثل شغفهم بكرة القدم

أكد محمد عيسى ممثل الدوري الأسباني لكرة القدم (لا ليغا) في المملكة، أنه لاحظ أثناء تواجده في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل أن كثيراً من مربي الجِمال يحبون لعبة كرة القدم وهذا يؤكد أن الرياضة جزء لا يتجزأ من الثقافة.

وكان عبد الله المصيليخ مدير منصة همة طويق، استقبل ممثل الدوري الأسباني لكرة القدم واطلعه على الأقسام المتعددة في المنصة، والأنشطة فيها.

وحرص عيسى على التقاط عدة صور تذكارية أثناء استعراض المنقيات في الميدان.

كرة القدم جزء من العادات والتقاليد

وأشار إلى أنه في إسبانيا علاقة لاليغا مع المراكز الثقافية متينة وقديمة، وتعتبر كرة القدم جزءًا من العادات والتقاليد الإسبانية، لذلك نطمح أن ننسخ نفس هذه الفكرة ونصدرها إلى المجتمع السعودي.

شغف السعوديين بالإبل

وتابع: ما شاهدته من شغف السعوديين بالإبل يذكرني بالشغف الموجود لكرة القدم، فأعتبر كليهما متكافئين وجمهورهما واحدًا.

وأضاف أنهم يطمحون لأن يكونوا قريبين من المجتمع السعودي ونشاركهم في تراثهم، مؤكداً أن تواجدهم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل: لنكون جزءًا من هذا المجتمع ونتعرف على هذا المكون التاريخي المهم في المملكة.

وأكد أن لاليغا تدعم الرياضة بكافة أنواعها وتطمح أن تكون جزءًا من المجتمع الرياضي والثقافي، مثل مهرجان الإبل الذي نتواجد فيه اليوم.

جزء من الثقافة

وأشار إلى أنه في إسبانيا، تعتبر ممارسة كرة القدم جزءًا من عادات المجتمع الأسباني وعنصرًا مهمًا من ثقافته وهدفنا في المملكة هو نسخ هذه التجربة لكي تصبح كرة القدم والرياضة بشكل عام أحد عناصر الثقافة السعودية.

وخلص إلى القول بأن الرياضة والثقافة تجمع الناس وتوحد المجتمعات، فكلاهما يعبران عن مبادئ ذات رقي وازدهار.