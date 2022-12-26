منافسة خاصة بين تاليسكا وبيريرا

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تتجه الأنظار إلى الثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا وماثيوس بيريرا في ديربي الرياض اليوم، باعتبارهما الأبرز في صفوف النصر والهلال.
وتترقب الجماهير ديربي الرياض بين النصر والهلال المقرر إقامته عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين، على ملعب مرسول بارك، في ختام الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
وقبل ديربي الرياض اليوم، يحتل النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي يقع في المركز الثالث.
ويُعد تاليسكا وبيريرا من أبرز اللاعبين في النصر والهلال، إلا أن الأول ظهر بشكل مؤثر هذا الموسم، حيث شارك في 7 مباريات بدوري روشن السعودي بمعدل 628 دقيقة، وصنع 7 فرص وقام بـ7 مراوغات ناجحة.
كما نجح أندرسون تاليسكا في تسجيل 8 أهداف، لينفرد بصدارة هدافي دوري روشن السعودي، وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، كارلوس جونيور، ما يحفزه لمواصلة التألق وهز الشباك اليوم.
على الجانب الآخر، شارك بيريرا في 7 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي بمعدل 402 دقيقة، لم يسجل أو يصنع أي هدف، وصنع 15 فرصة، ولديه 3 مراوغات ناجحة.
ويطمح بيريرا في استعادة بريقه خلال ديربي الرياض اليوم؛ والمساهمة في تسجيل أي هدف، لمصالحة الجماهير عن غيابه التهديفي حتى الآن.