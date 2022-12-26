Icon

نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم Icon بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر Icon أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” Icon دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة Icon الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني Icon أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن Icon تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في ديربي الرياض اليوم

منافسة خاصة بين تاليسكا وبيريرا

2022-12-26 الساعة 5:57
منافسة خاصة بين تاليسكا وبيريرا
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

تتجه الأنظار إلى الثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا وماثيوس بيريرا في ديربي الرياض اليوم، باعتبارهما الأبرز في صفوف النصر والهلال.

ديربي النصر والهلال

وتترقب الجماهير ديربي الرياض بين النصر والهلال المقرر إقامته عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين، على ملعب مرسول بارك، في ختام الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
Img

الاتحاد يتفوق على الشباب في كأس الملك

Img

تشكيل قمة الاتحاد والشباب

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

وقبل ديربي الرياض اليوم، يحتل النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي يقع في المركز الثالث.

الهلال - الهلال والباطن
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

أبرز أرقام تاليسكا وبيريرا

ويُعد تاليسكا وبيريرا من أبرز اللاعبين في النصر والهلال، إلا أن الأول ظهر بشكل مؤثر هذا الموسم، حيث شارك في 7 مباريات بدوري روشن السعودي بمعدل 628 دقيقة، وصنع 7 فرص وقام بـ7 مراوغات ناجحة.

كما نجح أندرسون تاليسكا في تسجيل 8 أهداف، لينفرد بصدارة هدافي دوري روشن السعودي، وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، كارلوس جونيور، ما يحفزه لمواصلة التألق وهز الشباك اليوم.

تاليسكا في دوري روشن
النجم البرازيلي – المصدر spl

على الجانب الآخر، شارك بيريرا في 7 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي بمعدل 402 دقيقة، لم يسجل أو يصنع أي هدف، وصنع 15 فرصة، ولديه 3 مراوغات ناجحة.

ويطمح بيريرا في استعادة بريقه خلال ديربي الرياض اليوم؛ والمساهمة في تسجيل أي هدف، لمصالحة الجماهير عن غيابه التهديفي حتى الآن.

بيريرا
بيريرا – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

منتخب كرواتيا متخصص أشواط إضافية
الرياضة

منتخب كرواتيا متخصص أشواط إضافية

الرياضة
خليل البلوشي: السعودية قادرة على تخطي المكسيك
كأس العالم

خليل البلوشي: السعودية قادرة على تخطي المكسيك

كأس العالم
مقارنة الأكلات الشتوية في سهيل والحميمين والعقارب
السعودية اليوم

مقارنة الأكلات الشتوية في سهيل والحميمين والعقارب

السعودية اليوم
الدفاع المدني: توخوا الحيطة لاحتمالية هطول أمطار...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: توخوا الحيطة لاحتمالية هطول أمطار...

السعودية اليوم
انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية
العالم

انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

العالم
محمد رمضان يرقص مع مضيفة بداخل طائرة...
مشاهير

محمد رمضان يرقص مع مضيفة بداخل طائرة...

مشاهير
جماهير فرنسية تُطالب بإعادة نهائي كأس العالم...
كأس العالم

جماهير فرنسية تُطالب بإعادة نهائي كأس العالم...

كأس العالم
ديشامب قد يؤجل حلم زيدان مع فرنسا
آخر الاخبار

ديشامب قد يؤجل حلم زيدان مع فرنسا

آخر الاخبار