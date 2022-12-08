منافسة شديدة بين Genshin Impact و Sonic على لعبة العام

تشتد المنافسة بين لعبتي Sonic the Hedgehog و Genshin Impact على الفوز بحفل توزيع جوائز Game Awards لهذا العام المقرر إقامته اليوم.

الألعاب المتنافسة في القائمة

تبرز اللعبتان كأفضل الألعاب المرشحة لجائزة لعبة العام، لكن القائمة تتضمن ألعابًا أخرى وهم كالتالي:

Elden Ring

Genshin Impact

Stray

God of War Ragnarok

Sonic Frontiers

ومن ضمن خطوات الفوز بالجائزة توجد خطوة Players ‘Voice أو تصويت اللاعبين، حيث يجب أن يصوت المشجعون بنسبة 100% على إحدى اللعبتين.

وخلال فترة التصويت التي استغرقت أسبوعًا كاملًا اشتد الجدل بين اللاعبين واتهم كل فريق الآخر بانتهاك استطلاعات الرأي والرشوة، لكن لا يوجد دليل موثوق به على تلك الادعاءات.

وأصبح الجدال حادًا على بعض المنصات للدرجة التي اُضطرت فيها منصة ريديت reddit إلى حظر الحسابات التي تتحدث عن أي من اللعبتين.

موعد الإعلان عن الفوز

من المقرر أن ينطلق توزيع جوائز اللعبة Game Awards في الساعة 3:30 صباحًا بتوقيت السعودية من يوم الجمعة.

ويُذكر أن لعبة العام GotY هو عنوان جائزة تمنحها عدد من المجلات وحفلات ومواقع ألعاب الفيديو لأفضل ألعاب في عالم ألعاب الفيديو والأكثر مبيعًا منها في الأسواق.

وأشهر هذه الحفلات هو حفل جوائز اللعبة الذي يقام في شهر ديسمبر كل عام ويحقق نسب مشاهدات عالية كسر بعضها حاجز 83 مليون مشاهدة عالميًا.