منافسة قوية بين مبابي وميسي بكأس العالم 2022

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تشهد نهائيات كأس العالم 2022 منافسة قوية بين الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي على صعيد المساهمات التهديفية.
ويُقدم كيليان مبابي مستوى مميزًا مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022، حيث ساهم في تسجيل 7 أهداف، بعدما هز الشباك 5 مرات وصنع هدفين، ويتصدر قائمة الهدافين.
على الجانب الآخر، يواصل ليونيل ميسي التألق مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، وساهم في إحراز 6 أهداف حتى الآن، حيث نجح في هز الشباك 4 مرات، وصنع هدفين، ويحتل وصافة هدافي كأس العالم 2022.
ونجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في تجاوز عقبة هولندا بركلات الترجيح، ليضرب موعدًا مع كرواتيا، يوم غد الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من مونديال 2022، بعدما أطاحت الأخيرة بالبرازيل بركلات الترجيح أيضًا.
وتمكنت المغرب من الفوز على البرتغال بهدف، فيما فاز منتخب فرنسا الأول لكرة القدم على إنجلترا بنتيجة 2/1، ليتواجها، يوم الأربعاء المقبل، على استاد البيت، في الدور نصف النهائي كأس العالم.