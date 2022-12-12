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منافسة قوية بين مبابي وميسي بكأس العالم 2022

2022-12-12 الساعة 8:27
منافسة قوية بين مبابي وميسي بكأس العالم 2022
المواطن - مروة نبيل

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تشهد نهائيات كأس العالم 2022 منافسة قوية بين الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي على صعيد المساهمات التهديفية.

المساهمات التهديفية لمبابي وميسي

ويُقدم كيليان مبابي مستوى مميزًا مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022، حيث ساهم في تسجيل 7 أهداف، بعدما هز الشباك 5 مرات وصنع هدفين، ويتصدر قائمة الهدافين.

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كيليان مبابي - هداف كأس العالم
مبابي – المصدر @fifaworldcup_ar

على الجانب الآخر، يواصل ليونيل ميسي التألق مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، وساهم في إحراز 6 أهداف حتى الآن، حيث نجح في هز الشباك 4 مرات، وصنع هدفين، ويحتل وصافة هدافي كأس العالم 2022.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @Argentina

نصف نهائي المونديال

ونجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في تجاوز عقبة هولندا بركلات الترجيح، ليضرب موعدًا مع كرواتيا، يوم غد الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من مونديال 2022، بعدما أطاحت الأخيرة بالبرازيل بركلات الترجيح أيضًا.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina

وتمكنت المغرب من الفوز على البرتغال بهدف، فيما فاز منتخب فرنسا الأول لكرة القدم على إنجلترا بنتيجة 2/1، ليتواجها، يوم الأربعاء المقبل، على استاد البيت، في الدور نصف النهائي كأس العالم.

منتخب فرنسا 1
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

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