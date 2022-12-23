منة شلبي تعترف بالتعاطي وتنهار في تحقيقات حيازتها للمخدرات

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انهارت الفنانة منة شلبي، أثناء التحقيقات معها في واقعة المخدرات المضبوطة بحوزتها.
وكشفت منة أن المخدرات كانت بقصد التعاطي وليس الاتجار. وبناءً على ذلك لم يتم توجيه تهمة الاتجار في المواد المخدرة، وسطر المحضر بتهمة التعاطي، واعترفت منة شلبي أمام جهات التحقيق أنها تدخن الفيب فقط ولا تتعاطى أي مواد مخدرة.
وانهارت المتهمة أمام جهات التحقيق مؤكدة أن سفرها إلى الإمارات بسبب عرض فيلم جديد لها، كما أوضحت أن سفرها إلى اليونان بسبب عيد ميلادها.
وأكدت التحقيقات، أن المضبوطات التي عُثر عليها داخل حقائب الفنانة منة شلبي في المطار، كانت عبارة عن أجزاء نباتية خضراء اللون، يشتبه أنها تحتوي على جوهر مخدر، وعدد 2 كيس متعدد الألوان بداخله أجزاء نباتية خضراء اللون يشتبه أن تحتوي على مادة مخدرة، وكيس بداخله أجزاء نباتية خضراء اللون يشتبه أن يحتوي على مادة مخدرة، وبلاستيك برتقالي اللون بداخله أجزاء نباتية خضراء اللون يشتبه أن يكون لمادة مخدرة، وكذا عدد سيجارتين ملفوفتين بهما أجزاء نباتية خضراء اللون يشتبه أن تكون لمادة مخدرة، إحداهما موضوعة داخل علبة زرقاء، والأخرى موضوعة داخل علبة بيضاء، وعشرة جرامات من المواد المخدرة، وكذا سيجارة إلكترونية بدون علبة بيضاء، بها سائل أصفر يشتبه أن يكون لمادة مخدرة.
وسألت جهات التحقيق المتهمة عن صلتها بتلك المواد المضبوطة، فأجابت: أنا معرفش عنهم أي حاجة غير علبة الميكب الخضرا والسجاير اللي كانت معايا مش هي اللي اتعرضت عليا دلوقتي وهي بطعم التوت. ومن خلال الفحص لجواز السفر الخاص بالمتهمة الفنانة منة شلبي، تبين أنها سافرت إلى دولة الإمارات وإسبانيا واليونان.
وحددت محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 5 يناير المقبل، لبدء محاكمة الممثلة منة شلبي، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، وذلك في قضية اتهامها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معها، حيث أسندت إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وذكرت النيابة العامة، أن قائمة أدلة الثبوت تتضمن شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب أسفر عنه فحص المعمل الكيمياوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.
د. سحر الجشعمي
حوبة اولاد احمد عز
moussa
هؤلاء الفنانين و الفنانات من المفروض هم قدوة للناس و للشباب خاصة .لكنهم شياطين في شوب البشر .واحد يمارس الدعارة و ينشرها علانية و الآخر يستولي على أموال مشبوهة و هذه تتعاطى المخدرات .للأسف الشديد حال مصر في هذه الأيام يبكي القلوب