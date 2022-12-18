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أمام المنتخب السعودي

منتخب الأرجنتين ثاني فريق يُتوج بالمونديال بعد خسارة مباراة الافتتاح

2022-12-18 الساعة 11:49
منتخب الأرجنتين ثاني فريق يُتوج بالمونديال بعد خسارة مباراة الافتتاح
المواطن - محمد سمعه

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أصبح منتخب الأرجنتين ثاني فريق يُتوج بلقب كأس العالم بعد خسارته للمباراة الافتتاحية في البطولة.

وكان المنتخب الإسباني تُوج بلقب مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، رغم خسارته مباراته الافتتاحية أمام المنتخب السويسري لكنه واصل مسيرته وفاز باللقب، كذلك خسر منتخب التانجو مباراته الافتتاحية في مونديال قطر أمام المنتخب السعودي ثم واصل مشواره ليُتوج باللقب الثالث في تاريخه.

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إنجازات ميسي الخرافية

وحقق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 4 إنجازات قياسية بعد تتويج بلاده بلقب كأس العالم فيفا قطر 2022 على حساب منتخب فرنسا.

وأشاد حساب كأس العالم في “تويتر” بنجاح البرغوث الأرجنتيني في قيادة بلاده للفوز بلقب المونديال، حيث قال حساب البطولة: “فاز بجائزة أفضل لاعب في المونديال بقطر، وأصبح هدافًا تاريخيًّا للأرجنتين برصيد 13 هدفًا، أكثر من صنع أهدافًا في مشاركات منتخب التانجو، أكثر لاعب يشارك في مباريات بتاريخ البطولة برصيد 26 مباراة، وفي الأخير هو بطل كأس العالم”.

ميسي ومنتخب الأرجنتين - بطل كأس العالم 2022

ميسي هداف منتخب الأرجنتين بالمونديال

وكان ميسي أحرز 7 أهداف في البطولة، منهم هدفان في شباك المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية، ليصل مجموع أهدافه في مونديال قطر إلى 7 أهداف خلال المتوج بجائزة الهداف، الفرنسي كيليان مبابي. ولن يشارك النجم ميسي مع منتخب الأرجنتين في المونديال القادم 2026 حيث أعلن أن مونديال قطر 2022 سيكون الأخير له من حيث المشاركة مع منتخب بلاده.

ليونيل ميسي - منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم 2022

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