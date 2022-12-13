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قبل مباراته ضد كرواتيا

منتخب الأرجنتين لا يخسر نصف نهائي المونديال

2022-12-13 الساعة 3:10
منتخب الأرجنتين لا يخسر نصف نهائي المونديال
المواطن - مروة نبيل

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يسعى منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم لمواصلة تألقه في نهائيات كأس العالم 2022، وتجاوز عقبة كرواتيا اليوم.

مواجهة حاسمة

وتُقام مباراة الأرجنتين وكرواتيا على استاد لوسيل، اليوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022.

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ونجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في التأهل إلى المربع الذهبي بالمونديال بعد تجاوز عقبة هولندا بركلات الترجيح، فيما صعدت كرواتيا بعد الإطاحة بالبرازيل بركلات الترجيح أيضًا.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina

تألق منتخب الأرجنتين

ويطمح منتخب الأرجنتين في الحفاظ على سلسلته التاريخية في الدور نصف النهائي من كأس العالم، حيث إنه تأهل إلى هذا الدور 4 مرات من قبل، ولم يخسر أي مواجهة، ما يحفز لاعبيه لتحقيق الفوز اليوم.

وتأهلت الأرجنتين إلى نصف نهائي النسخة الأولى من كأس العالم التي أُقيمت في الأوروغواي عام 1930، وفازت على الولايات المتحدة بنتيجة 6/1، وتجاوزت بلجيكا في مونديال المكسيك 1986 بهدفين دون رد، وفازت بلقب هذه النسخة.

الأرجنتين بطل مونديال 1986
تتويج الأرجنتين بنسخة 1986

وواصل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم تألقه في نصف النهائي، وتجاوز عقبة إيطاليا في نسخة 1990 بركلات الترجيح، كما فاز على هولندا في مونديال البرازيل 2014 بركلات الترجيح أيضًا.

وكانت الأرجنتين قد توجت بلقب كأس العالم 1978 على أرضها، إلا أن في هذه النسخة لم يكن هناك الدور نصف النهائي، حيث لعب 16 منتخبًا على 4 مجموعات، وصعد الأول والوصيف في كل مجموعة، وتم تقسيمهم لمجموعتين، ليتأهل التانغو وهولندا للنهائي.

فيفا - المونديال - قرعة كأس العالم - المنتخبات المتأهلة لـ كأس العالم 2022
كأس البطولة

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