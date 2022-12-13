منتخب الأرجنتين لا يخسر نصف نهائي المونديال

يسعى منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم لمواصلة تألقه في نهائيات كأس العالم 2022، وتجاوز عقبة كرواتيا اليوم.

مواجهة حاسمة

وتُقام مباراة الأرجنتين وكرواتيا على استاد لوسيل، اليوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022.

ونجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في التأهل إلى المربع الذهبي بالمونديال بعد تجاوز عقبة هولندا بركلات الترجيح، فيما صعدت كرواتيا بعد الإطاحة بالبرازيل بركلات الترجيح أيضًا.

تألق منتخب الأرجنتين

ويطمح منتخب الأرجنتين في الحفاظ على سلسلته التاريخية في الدور نصف النهائي من كأس العالم، حيث إنه تأهل إلى هذا الدور 4 مرات من قبل، ولم يخسر أي مواجهة، ما يحفز لاعبيه لتحقيق الفوز اليوم.

وتأهلت الأرجنتين إلى نصف نهائي النسخة الأولى من كأس العالم التي أُقيمت في الأوروغواي عام 1930، وفازت على الولايات المتحدة بنتيجة 6/1، وتجاوزت بلجيكا في مونديال المكسيك 1986 بهدفين دون رد، وفازت بلقب هذه النسخة.

وواصل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم تألقه في نصف النهائي، وتجاوز عقبة إيطاليا في نسخة 1990 بركلات الترجيح، كما فاز على هولندا في مونديال البرازيل 2014 بركلات الترجيح أيضًا.

وكانت الأرجنتين قد توجت بلقب كأس العالم 1978 على أرضها، إلا أن في هذه النسخة لم يكن هناك الدور نصف النهائي، حيث لعب 16 منتخبًا على 4 مجموعات، وصعد الأول والوصيف في كل مجموعة، وتم تقسيمهم لمجموعتين، ليتأهل التانغو وهولندا للنهائي.