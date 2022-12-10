منتخب الأرجنتين يُحطم أحلام فان جال مرتين

وصل مشوار مدرب منتخب هولندا الأول لكرة القدم، لويس فان جال في بطولة كأس العالم إلى النهاية على يد الأرجنتين، بعد بداية قوية للغاية في النسخة الحالية.

خروج منتخب هولندا

ولعبت هولندا ضد الأرجنتين بالأمس ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022، وانتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل بنتيجة 2/2، قبل أن يخطف التانغو التأهل بركلات الترجيح.

نهاية حلم فان جال

وكان فان جال يحلم بقيادة منتخب هولندا الأول لكرة القدم للتأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب، وحملت تصريحاته تفاؤلًا كبيرًا قبل مواجهة الأرجنتين، حيث أكد أن الجيل الحالي أفضل من جيل 2014، ولكن تكرر السيناريو ذاته.

وقاد فان جال، هولندا في مونديال البرازيل 2014، وحقق انطلاقة قوية، حيث فاز على إسبانيا بنتيجة 5/1، وتجاوز أستراليا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يعبر تشيلي بثنائية نظيفة.

ونجح منتخب هولندا الأول لكرة القدم في التأهل إلى دور الـ16، وفاز على المكسيك بنتيجة 2/1، قبل أن يتجاوز كوستاريكا بركلات الترجيح في ربع النهائي، ليضرب موعدًا من الأرجنتين في نصف النهائي.

وخسرت كتيبة فان جال ضد الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل بدون أهداف، وتكرر الأمر ذاته خلال النسخة الحالية ليودع كأس العالم على يد التانغو.

وتُعد هذه المرة الثانية في التاريخ التي يودع فيها منتخب هولندا الأول لكرة القدم، بطولة كأس العالم من الدور ربع النهائي، وذلك بعد نسخة عام 1994، عندما خسر ضد البرازيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين.