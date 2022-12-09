منتخب البرازيل يودع المونديال للمرة الخامسة تواليًا أمام فريق أوروبي

ودع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم منافسات كأس العالم 2022 بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب كرواتيا في دور الثمانية.

وتم إقصاء السيليساو من المونديال للمرة الخامسة تواليًا على يد منتخب أوروبي، بعد الخروج من دور الـ8 في مونديال 2006 على يد المنتخب الفرنسي، وتوديع دور الثمانية في مونديال 2010 على يد منتخب هولندا، وتوديع نصف نهائي مونديال 2014 على يد المنتخب الألماني، ثم توديع مونديال 2018 من دور الثمانية على يد المنتخب البلجيكي ثم الخسارة اليوم الجمعة أمام كرواتيا في دور الثمانية من مونديال قطر 2022.

ومنذ عام 2002 لم يُتوج المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم، حيث سبق له الفوز باللقب في خمس مناسبات أعوام 1958 و 1962 و 1970 و 1994 و 2002.

ملخص مباراة كرواتيا ضد منتخب البرازيل

وانطلقت مباراة منتخب كرواتيا ضد البرازيل التي أُقيمت على استاد المدينة التعليمية بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي السيليساو، أملًا في هز الشباك مبكرًا، إلا أن الدفاع الكرواتي حرمهم من التسجيل.

وأطلق فينيسيوس جونيور تسديدة قوية، أبعدها الدفاع عند الدقيقة 20، وواصل منتخب البرازيل الأول لكرة القدم محاولاته عن طريق نيمار وفينينسيوس، وسط تألق من وسط ودفاع كرواتيا، وخاصة لوكا مودريتش.