منتخب البرازيل يودع المونديال للمرة الخامسة تواليًا أمام فريق أوروبي

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ودع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم منافسات كأس العالم 2022 بعد الخسارة بركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب كرواتيا في دور الثمانية.
وتم إقصاء السيليساو من المونديال للمرة الخامسة تواليًا على يد منتخب أوروبي، بعد الخروج من دور الـ8 في مونديال 2006 على يد المنتخب الفرنسي، وتوديع دور الثمانية في مونديال 2010 على يد منتخب هولندا، وتوديع نصف نهائي مونديال 2014 على يد المنتخب الألماني، ثم توديع مونديال 2018 من دور الثمانية على يد المنتخب البلجيكي ثم الخسارة اليوم الجمعة أمام كرواتيا في دور الثمانية من مونديال قطر 2022.
ومنذ عام 2002 لم يُتوج المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم، حيث سبق له الفوز باللقب في خمس مناسبات أعوام 1958 و 1962 و 1970 و 1994 و 2002.
وانطلقت مباراة منتخب كرواتيا ضد البرازيل التي أُقيمت على استاد المدينة التعليمية بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي السيليساو، أملًا في هز الشباك مبكرًا، إلا أن الدفاع الكرواتي حرمهم من التسجيل.
وحصل السيليساو على ركلة حرة، سددها نيمار، إلا أن الدفاع وحارس المرمى ليفاكوفيتش تصدوا لها، واستمر الضغط في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب كرواتيا ضد البرازيل بالتعادل.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب البرازيل الأول لكرة القدم بقوة، وكاد فينيسيوس جونيور أن يهز الشباك، إلا أن الحارس تصدى لكرته عند الدقيقة 48، قبل أن يتألق ويتصدى لفرصة أخرى أمام نيمار عند الدقيقة 55.
واستمر تألق حارس منتخب كرواتيا، ليفاكوفيتش أمام المهاجمين عند الدقيقة 65، وواصل السيليساو الضغط، إلا أن الحارس أبعد أكثر من فرصة أمام نيمار.
وتألق ليفاكوفيتش وأبعد تسديدة خطيرة عند الدقيقة 80، لينتهي الشوط الثاني من مباراة البرازيل وكرواتيا بالتعادل، ويتم لعب أشواط إضافية لحسم المتأهل لنصف نهائي مونديال قطر 2022.
وبدأ الشوط الأول الإضافي بشكل سريع، حيث استمر ضغط السيليساو، قبل أن ينجح نيمار في هز الشباك عند الدقيقة 105، بكرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد مراوغته لحارس المرمى.
وواصل المنتخبان محاولاتهما خلال أحداث الشوط الثاني الإضافي، قبل أن يسجل برونو بيتكوفيتش هدف التعادل عند الدقيقة 117، وأنقذ الحارس هدفًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة، لتتجه مباراة كرواتيا ضد البرازيل إلى ركلات الترجيح.
ونجح منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم في الفوز بركلات الترجيح، ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.