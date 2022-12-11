منتخب البرازيل يُحقق أسوأ ترتيب بالمونديال منذ 1990!

ودع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم منافسات كأس العالم 2022 بشكل مفاجئ من الدور ربع النهائي، ليحقق أسوأ أرقامه في البطولة.

خسارة منتخب البرازيل



وتعادلت البرازيل ضد كرواتيا سلبيًا، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، لينتهي بالتعادل بهدف لكل منهما، قبل أن يحسم المنتخب الكرواتي التأهل بركلات الترجيح.

وذكرت صحيفة “جلوبو سبورت” البرازيلية، اليوم الأحد، أن منتخب البرازيل بخروجه من الدور ربع النهائي، فقد أنهى بطولة كأس العالم محتلًا المركز السابع، وهو أسوأ مركز للسيليساو منذ عام 1990.

وأضافت “جلوبو سبورت”: “منتخب البرازيل في كأس العالم نسخة 1990، كان قد خسر أمام الأرجنتين في دور الـ16، لينهي البطولة في المركز التاسع”.

وأشارت الصحيفة البرازيلية، إلى أن منتخب هولندا وإنجلترا اللذين ودعا كأس العالم 2022 أيضًا تقدما على منتخب البرازيل في الترتيب بالمركزين الخامس والسادس، في حين احتل منتخب البرتغال المركز الثامن.

نصف نهائي مونديال 2022

واكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي مونديال 2022، حيث سيُلاقي منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم نظيره الكرواتي، مساء الثلاثاء المقبل، فيما تلعب المغرب ضد فرنسا، يوم الأربعاء.