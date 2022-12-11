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بعد خروجه من ربع النهائي

منتخب البرازيل يُحقق أسوأ ترتيب بالمونديال منذ 1990!

2022-12-11 الساعة 12:32
منتخب البرازيل يُحقق أسوأ ترتيب بالمونديال منذ 1990!
المواطن - فريق التحرير

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ودع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم منافسات كأس العالم 2022 بشكل مفاجئ من الدور ربع النهائي، ليحقق أسوأ أرقامه في البطولة.

خسارة منتخب البرازيل

وتعادلت البرازيل ضد كرواتيا سلبيًا، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، لينتهي بالتعادل بهدف لكل منهما، قبل أن يحسم المنتخب الكرواتي التأهل بركلات الترجيح.

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منتخب البرازيل
الحزن يُخيم على لاعبي البرازيل – المصدر @fifaworldcup_ar

وذكرت صحيفة “جلوبو سبورت” البرازيلية، اليوم الأحد، أن منتخب البرازيل بخروجه من الدور ربع النهائي، فقد أنهى بطولة كأس العالم محتلًا المركز السابع، وهو أسوأ مركز للسيليساو منذ عام 1990.

منتخب البرازيل
الحزن يُخيم على لاعبي البرازيل – المصدر @fifaworldcup_ar

وأضافت “جلوبو سبورت”: “منتخب البرازيل في كأس العالم نسخة 1990، كان قد خسر أمام الأرجنتين في دور الـ16، لينهي البطولة في المركز التاسع”.

منتخب البرازيل
الحزن يُخيم على لاعبي البرازيل – المصدر @fifaworldcup_ar

وأشارت الصحيفة البرازيلية، إلى أن منتخب هولندا وإنجلترا اللذين ودعا كأس العالم 2022 أيضًا تقدما على منتخب البرازيل في الترتيب بالمركزين الخامس والسادس، في حين احتل منتخب البرتغال المركز الثامن.

منتخب هولندا
لاعبو هولندا – المصدر @OnsOranje

نصف نهائي مونديال 2022

واكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي مونديال 2022، حيث سيُلاقي منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم نظيره الكرواتي، مساء الثلاثاء المقبل، فيما تلعب المغرب ضد فرنسا، يوم الأربعاء.

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