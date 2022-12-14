Icon

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
خلال مواجهة فرنسا بالمونديال

منتخب المغرب في مهمة مواصلة كتابة التاريخ

2022-12-14 الساعة 1:27
منتخب المغرب في مهمة مواصلة كتابة التاريخ
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

يأمل منتخب المغرب الأول لكرة القدم بقيادة مدربه وليد الركراكي؛ لمواصلة تألقه في نهائيات كأس العالم 2022، وتجاوز عقبة فرنسا اليوم.

المغرب ضد فرنسا

ومن المقرر أن تلعب المغرب ضد فرنسا على استاد البيت، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022.

قد يهمّك أيضاً
Img

موعد مباراة النصر وألميريا والقناة الناقلة

Img

ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية

وكان منتخب المغرب الأول لكرة القدم قد صعد إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 بعد التغلب على البرتغال بهدف دون رد، فيما تأهلت فرنسا بعدما نجحت في الفوز على إنجلترا بنتيجة 2/1.

المنتخب المغربي
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

تألق منتخب المغرب

وعلق حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على مباراة اليوم، قائلًا: “مُنتخب المغرب لم يوحد شعبًا بل أمة كاملة.. أسود الأطلس في مهمة مواصلة كتابة التاريخ أمام فرنسا اليوم.. ما رسالتك له؟”.

المنتخب المغربي
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم فيفا، وقال نبيل يحيى: “مربوحة بإذن الله تعالى”، وكتب محمد: “بالتوفيق إن شاء الله فالكم الفوز ومربوحة يالمغرب مازال التألق مازال الحماس والعزيمة موجودة ديما المغرب”.

وكتبت لي لي في رسالتها إلى منتخب المغرب: “إن شاء الله الفوز وربنا معاهم”، وقال خالد العتيبي: “لقد صنعوا التاريخ أصلًا أبناء المغرب.. مهما كانت نتيجة مباراتهم اليوم مع فرنسا.. بالتوفيق لأسود الأطلس ومربوحة إن شاء الله”.

منتخب المغرب
جانب من احتفالات لاعبي المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...
السعودية اليوم

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...

السعودية اليوم
صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...
كأس العالم

صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...

كأس العالم
محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...
السعودية اليوم

محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...

السعودية اليوم
آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...
السعودية اليوم

آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...

السعودية اليوم
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...
السعودية اليوم

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...

السعودية اليوم
صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي
السعودية اليوم

صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي

السعودية اليوم
مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...
حصاد اليوم

مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...

حصاد اليوم
تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة
السعودية اليوم

تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة

السعودية اليوم