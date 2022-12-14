منتخب المغرب في مهمة مواصلة كتابة التاريخ

يأمل منتخب المغرب الأول لكرة القدم بقيادة مدربه وليد الركراكي؛ لمواصلة تألقه في نهائيات كأس العالم 2022، وتجاوز عقبة فرنسا اليوم.

المغرب ضد فرنسا

ومن المقرر أن تلعب المغرب ضد فرنسا على استاد البيت، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022.

وكان منتخب المغرب الأول لكرة القدم قد صعد إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022 بعد التغلب على البرتغال بهدف دون رد، فيما تأهلت فرنسا بعدما نجحت في الفوز على إنجلترا بنتيجة 2/1.

تألق منتخب المغرب

وعلق حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على مباراة اليوم، قائلًا: “مُنتخب المغرب لم يوحد شعبًا بل أمة كاملة.. أسود الأطلس في مهمة مواصلة كتابة التاريخ أمام فرنسا اليوم.. ما رسالتك له؟”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم فيفا، وقال نبيل يحيى: “مربوحة بإذن الله تعالى”، وكتب محمد: “بالتوفيق إن شاء الله فالكم الفوز ومربوحة يالمغرب مازال التألق مازال الحماس والعزيمة موجودة ديما المغرب”.

وكتبت لي لي في رسالتها إلى منتخب المغرب: “إن شاء الله الفوز وربنا معاهم”، وقال خالد العتيبي: “لقد صنعوا التاريخ أصلًا أبناء المغرب.. مهما كانت نتيجة مباراتهم اليوم مع فرنسا.. بالتوفيق لأسود الأطلس ومربوحة إن شاء الله”.