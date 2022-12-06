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ركلات الترجيح بعد التعادل في الأشواط الإضافية مع إسبانيا

منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر

2022-12-06 الساعة 8:49
منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر
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المواطن - الرياض

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انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب المغرب ضد إسبانيا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022، بفوز أسود الأطلس بركلات الترجيح.

تعادل سلبي

وبدأت مواجهة منتخب المغرب ضد إسبانيا التي أُقيمت على إستاد المدينة التعليمية بشكل سريع، ولعب أشرف حكيمي كرة ثابتة بشكل مميز عند الدقيقة 11، إلا أن تسديدته مرت أعلى المرمى.

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وانطلق سفيان بوفال وراوغ يورينتي بشكل مميز، ولعب كرة عرضية خطيرة، إلا أن الدفاع أبعد الكرة عند الدقيقة 22، وظهر منتخب إسبانيا هجوميًا بفرصة خطيرة عند الدقيقة 26، ومرت تسديدة أسينسيو بعيدًا.

المغرب ضد إسبانيا
جانب من المباراة – المصدر @SEFutbol

ولعب نصير مزراوي تسديدة قوية تصدى لها حارس المرمى أوناي سيمون عند الدقيقة 32، وواصل أسود الأطلس الضغط، وأهدر نايف أكرد فرصة سهلة برأسية عند الدقيقة 42، بعد عرضية مميزة من سفيان.

واستمر ضغط أسود الأطلس في الدقائق المتبقية، أملًا في تسجيل هدف وتسهيل مهمته في الفوز، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة المغرب وإسبانيا بالتعادل السلبي.

المغرب وإسبانيا
جانب من المباراة – المصدر @SEFutbol

محاولات مستمرة من المنتخبين

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمر ضغط منتخب المغرب الأول لكرة القدم، وسط تألق لافت من الدفاع والحارس سيمون، قبل أن يبعد نايف أكرد فرصة خطيرة من ألفارو موراتا عند الدقيقة 69.

وأبعد نايف أكرد عرضية من إيناكي ويليامز، قبل أن تصل لداني أولمو، وأطلق موراتا تسديدة مرت بجوار القائم، وأطلق أشرف حكيمي ووجدي شديرة تسديدات، ولكن تألق الدفاع وسيمون حرمهم من هز الشباك في مباراة منتخب المغرب ضد إسبانيا.

المغرب وإسبانيا
جانب من المباراة – المصدر @SEFutbol

وحاول اللاعبون تسجيل الهدف الأول في الوقت القاتل، ومرت تسديد موراتا بجوار القائم، وكاد أن يسجل عبدالصمد الزلزولي من خطأ لسيمون، ولكن ذهبت كرته بعيدًا.

وتصدى ياسين بونو لفرصة خطيرة، ليُحافظ على نظافة شباكه، وينتهي الشوط الثاني من مباراة منتخب المغرب ضد إسبانيا بالتعادل، ويتم لعب أشواط إضافية لحسم المتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022.

المغرب ضد إسبانيا
جانب من المباراة – المصدر @SEFutbol

منتخب المغرب يتأهل

وانطلقت الأشواط الإضافية بشكل سريع، ومرر سفيان مرابط الكرة لوليد شديرة، إلا أن الحكم احتسب تسلل، وضغط منتخب إسبانيا وتألق الدفاع لتسديدات بالدي وموراتا، قبل أن يتصدى سيمون لكرة خطيرة من لعبة ثنائية لأوناحي وشديرة.

وتألق بونو وتصدى لفرصة خطيرة، قبل أن يمر مرابط بشكل مميز، ولكن الدفاع أوقف الهجمة، وأبعد جواد الياميق كرة عرضية خطيرة، ومنع القائم بابلو ساربيا من هز شباك أسود الأطلس، لتنتهي الأشواط الإضافية بين منتخب المغرب وإسبانيا بالتعادل.

ونجح منتخب المغرب الأول لكرة القدم في التأهل إلى الدور ربع النهائي في مونديال قطر 2022 بركلات الترجيح.

المغرب وإسبانيا
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

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