منتخب المغرب يتألق دفاعيًا

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يُقدم منتخب المغرب الأول لكرة القدم مستوى مميزًا على الصعيد الدفاعي، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق ضد كندا في نهائيات كأس العالم 2022.
وأشاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالأداء الدفاعي المميز لمنتخب المغرب، وتألق ثنائي حراسة المرمى ياسين بونو ومنير المحمدي.
ونشر حساب كأس العالم فيفا صورة لثنائي حراسة المرمى، وعلق قائلًا: “لم تهتز شباك المغرب في آخر 6 مباريات دولية.. بونو والمحمدي في المرمى بالمرصاد، وأمامهم ستار دفاعي حديدي بعنوان ممنوع المرور”.
ويلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد كندا على استاد الثمامة، اليوم الخميس عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.
ويحتل أسود الأطلس المركز الثاني في مجموعته بمونديال قطر 2022 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع كرواتيا المتصدرة، فيما يتذيل منتخب كندا الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد، وودع البطولة رسميًا.
وتُعد مباراة منتخب المغرب ضد كندا حاسمة لأسود الأطلس، حيث تطمح كتيبة وليد الركراكي لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ويحتاج للفوز لضمان الصعود مباشرة، ويمكن الاطلاع على فرصه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).