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منتخب المغرب يحلم بإنجاز استثنائي

2022-12-10 الساعة 1:03
منتخب المغرب يحلم بإنجاز استثنائي
المواطن - مروة نبيل

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يأمل منتخب المغرب الأول لكرة القدم في مواصلة تألقه ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم، وتجاوز عقبة البرتغال اليوم.

المغرب ضد البرتغال

وتلعب المغرب ضد البرتغال على استاد الثمامة، اليوم السبت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.

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ونجح منتخب المغرب الأول لكرة القدم في التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم، بعدما فجر مفاجأة كبرى بالإطاحة بإسبانيا بركلات الترجيح، فيما صعدت البرتغال بعد اكتساح سويسرا بنتيجة 6/1.

منتخب البرتغال
لاعبو البرتغال – المصدر fifa

تألق منتخب المغرب

وأصبحت المغرب أول منتخب عربي ينجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي بالمونديال، ورابع فريق إفريقي يصل إلى هذه المرحلة بعد الكاميرون في 1990، السنغال في 2002 وغانا عام 2010.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

ويطمح المدير الفني وليد الركراكي في تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ المنتخبات الإفريقية بنهائيات كأس العالم، والتأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث توقفت مسيرة المشاركين عند ربع النهائي.

ويعول الركراكي على تألق لاعبيه، خاصة حارس مرماه ياسين بونو، وخط الدفاع، بجانب الحضور الجماهيري الكبير، الأمر الذي يُحفز اللاعبين على تقديم الأفضل.

ياسين بونو 1
بونو – المصدر @fifaworldcup_ar

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