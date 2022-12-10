منتخب المغرب يحلم بإنجاز استثنائي

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يأمل منتخب المغرب الأول لكرة القدم في مواصلة تألقه ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم، وتجاوز عقبة البرتغال اليوم.
وتلعب المغرب ضد البرتغال على استاد الثمامة، اليوم السبت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.
ونجح منتخب المغرب الأول لكرة القدم في التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم، بعدما فجر مفاجأة كبرى بالإطاحة بإسبانيا بركلات الترجيح، فيما صعدت البرتغال بعد اكتساح سويسرا بنتيجة 6/1.
وأصبحت المغرب أول منتخب عربي ينجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي بالمونديال، ورابع فريق إفريقي يصل إلى هذه المرحلة بعد الكاميرون في 1990، السنغال في 2002 وغانا عام 2010.
ويطمح المدير الفني وليد الركراكي في تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ المنتخبات الإفريقية بنهائيات كأس العالم، والتأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث توقفت مسيرة المشاركين عند ربع النهائي.
ويعول الركراكي على تألق لاعبيه، خاصة حارس مرماه ياسين بونو، وخط الدفاع، بجانب الحضور الجماهيري الكبير، الأمر الذي يُحفز اللاعبين على تقديم الأفضل.