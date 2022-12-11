منتخب المغرب يفتقد خدمات وليد شديرة أمام فرنسا

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم الأحد، قائمة اللاعبين الذين تم إلغاء البطاقات الصفراء لهم، أو الذين تم إيقافهم واستبعادهم من الدور نصف النهائي من كأس العالم قطر 2022، وتم إلغاء جميع البطاقات الصفراء بعد ربع النهائي، إلا أن 3 لاعبين لن يتمكنوا من الظهور في هذا الدور، بينهم المغربي وليد شديرة.
وسيفتقد منتخب التانجو خدمات كل من جونزالو مونتيل وماركوس أكونيا للإيقاف، بينما لا يوجد لاعب موقوف في صفوف المنتخب الكرواتي.
وسيلتقي منتخبي الأرجنتين مع نظيرة المنتخب الكرواتي بعد غد الثلاثاء نصف نهائي كأس العالم .
فيما يفقد المنتخب المغربي خدمات اللاعب وليد شديرة في المباراة المرتقبة لأسود الأطلس أمام فرنسا مساء الأربعاء المقبل، بينما لا يوجد أي لاعب موقوف في صفوف منتخب الديوك.
وكان وليد شديرة، تلقى بطاقة حمراء مساء أمس السبت، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال في الدور ربع النهائي، وذلك بعد تدخل قوي على أحد لاعبي البرتغال، خلال اللقاء الذى فاز به المغرب بهدف دون رد.