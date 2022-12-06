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أول منتخب عربي يصعد لدور الثمانية في البطولة

منتخب المغرب يُسطر تاريخًا جديدًا للعرب في المونديال

2022-12-06 الساعة 9:16
منتخب المغرب يُسطر تاريخًا جديدًا للعرب في المونديال
المواطن - محمد سمعه

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حقق منتخب المغرب إنجازًا تاريخيًا لأول مرة في تاريخ الكرة العربية، بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر كأول منتخب عربي يصل لهذا الدور والرابع إفريقيًا بعد منتخبات الكاميرون والسنغال وغانا.

وكان منتخب أسود الأطلس تفوق على المنتخب الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

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وأصبح منتخب أسود الأطلس أول منتخب عربي ورابع منتخب إفريقي يصل لدور الثمانية في كأس العالم، بعد منتخبات الكاميرون في نسخة 1990 و السنغال في 2002 وغانا في 2010.

تأهل تاريخي لـ منتخب المغرب

وبدأت مواجهة منتخب المغرب ضد إسبانيا التي أُقيمت على استاد المدينة التعليمية بشكل سريع، ولعب أشرف حكيمي كرة ثابتة بشكل مميز عند الدقيقة 11، إلا أن تسديدته مرت أعلى المرمى.

وانطلق سفيان بوفال وراوغ يورينتي بشكل مميز، ولعب كرة عرضية خطيرة، إلا أن الدفاع أبعد الكرة عند الدقيقة 22، وظهر منتخب إسبانيا هجوميًا بفرصة خطيرة عند الدقيقة 26، ومرت تسديدة أسينسيو بعيدًا.

منتخب المغرب - المغرب ضد إسبانيا

ولعب نصير مزراوي تسديدة قوية تصدى لها حارس المرمى أوناي سيمون عند الدقيقة 32، وواصل أسود الأطلس الضغط، وأهدر نايف أكرد فرصة سهلة برأسية عند الدقيقة 42، بعد عرضية مميزة من سفيان.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمر ضغط منتخب المغرب الأول لكرة القدم، وسط تألق لافت من الدفاع والحارس سيمون، قبل أن يبعد نايف أكرد فرصة خطيرة من ألفارو موراتا عند الدقيقة 69.

وأبعد نايف أكرد عرضية من إيناكي ويليامز، قبل أن تصل لداني أولمو، وأطلق موراتا تسديدة مرت بجوار القائم، وأطلق أشرف حكيمي ووجدي شديرة تسديدات، ولكن تألق الدفاع وسيمون حرمهم من هز الشباك في مباراة منتخب المغرب ضد إسبانيا.

منتخب المغرب - المغرب ضد إسبانيا
وتصدى ياسين بونو لفرصة خطيرة، ليُحافظ على نظافة شباكه، وينتهي الشوط الثاني من مباراة منتخب المغرب ضد إسبانيا بالتعادل، ويتم لعب أشواط إضافية لحسم المتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022.

واستمر التعادل في الشوطين الإضافيين، ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح، التي حسمها منتخب أسود الأطلس بـ 3 ركلات دون رد.

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