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ضمن منافسات كأس العالم

منتخب المغرب يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية

2022-12-01 الساعة 7:00
منتخب المغرب يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية
المواطن - الرياض

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة منتخب المغرب ضد كندا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 بتقدم أسود الأطلس بهدفين مقابل هدف.

تقدم منتخب المغرب ضد كندا

وبدأت مباراة المغرب ضد كندا المقامة على استاد الثمامة بشكل سريع، حيث ضغط أسود الأطلس بقوة، ونجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق فقط، عن طريق حكيم زياش.

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وواصل منتخب المغرب محاولاته هز الشباك، وجاء أول ظهور هجومي لمنتخب كندا الأول لكرة القدم بكرة عرضية عند الدقيقة 14، لم يتمكن اللاعب من اللحاق بها؛ لتخرج بعيدًا.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

واستمر ضغط منتخب المغرب الأول لكرة القدم، قبل أن ينجح يوسف النصيري في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 23 بعد هجمة مرتدة سريعة، ليطلق تسديدة قوية تهز شباك كندا.

وفرض أسود الأطلس سيطرتهم على اللعب، واعتمدوا على الضغط والهجمات المرتدة، وسط محاولات لتعديل النتيجة، قبل أن يسجل نايف أكرد هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 40.

ونجح أسود الأطلس في تسجيل الهدف الثالث، إلا أن الحكم ألغاه لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب المغرب ضد كندا بنتيجة 2/1.

يوسف النصيري
احتفال النصيري – المصدر @fifaworldcup_ar

ترتيب المجموعة

وقبل مباريات اليوم، يتواجد منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم في صدارة ترتيب مجموعته في مونديال قطر 2022 برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع المغرب، ثم بلجيكا بـ3 نقاط، وتتذيل كندا الترتيب بدون رصيد.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

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