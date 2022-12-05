منتخب اليابان يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة منتخب اليابان ضد كرواتيا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بتقدم الساموراي بهدف دون رد.
وبدأت مباراة منتخب اليابان ضد كرواتيا المقامة على استاد خليفة بشكل سريع، وكاد الساموراي أن يهز الشباك عند الدقيقة الثالثة، ولكن مرت الرأسية بجوار القائم.
وأطلق بيريسيتش كرة قوية، اصطدمت بالقائم عند الدقيقة الثامنة، وسيطر لاعبو اليابان على اللعب، وأهدروا أكثر من فرصة خطيرة، وسط تألق كبير من مدافعي منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم.
وأهدر بيتكوفيتش فرصة خطيرة لمنتخب كرواتيا، قبل أن ينجح الساموراي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 43، لتشتعل الدقائق المتبقية، بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليابان.
وكان منتخب اليابان الأول لكرة القدم قد تأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022، بعدما تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، متفوقًا على إسبانيا، فيما احتلت كرواتيا المركز الثاني بـ5 نقاط.