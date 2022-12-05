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في ثمن نهائي كأس العالم

منتخب اليابان يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف

2022-12-05 الساعة 7:26
منتخب اليابان يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف
المواطن - الرياض

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة منتخب اليابان ضد كرواتيا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بتقدم الساموراي بهدف دون رد.

تقدم منتخب اليابان

وبدأت مباراة منتخب اليابان ضد كرواتيا المقامة على استاد خليفة بشكل سريع، وكاد الساموراي أن يهز الشباك عند الدقيقة الثالثة، ولكن مرت الرأسية بجوار القائم.

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منتخب اليابان
لاعبو اليابان – المصدر @fifaworldcup_ar

وأطلق بيريسيتش كرة قوية، اصطدمت بالقائم عند الدقيقة الثامنة، وسيطر لاعبو اليابان على اللعب، وأهدروا أكثر من فرصة خطيرة، وسط تألق كبير من مدافعي منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم.

وأهدر بيتكوفيتش فرصة خطيرة لمنتخب كرواتيا، قبل أن ينجح الساموراي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 43، لتشتعل الدقائق المتبقية، بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليابان.

اليابان ضد كرواتيا
نتيجة الشوط الأول – المصدر @fifaworldcup_ar

مشوار المنتخبين في مونديال 2022

وكان منتخب اليابان الأول لكرة القدم قد تأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022، بعدما تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، متفوقًا على إسبانيا، فيما احتلت كرواتيا المركز الثاني بـ5 نقاط.

منتخب كرواتيا
لاعبو كرواتيا – المصدر @HNS_CFF

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