منتخب فرنسا يعبر بولندا ويتأهل لدور الـ8

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب فرنسا ضد بولندا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022 بفوز الديوك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم منتخب فرنسا

وانطلقت مواجهة فرنسا ضد بولندا التي أُقيمت على ملعب الثمامة بشكل سريع، وسط ضغط كبير من لاعبي الديوك، وأطلق تشواميني تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى تشيرني تألق وأبعدها عند الدقيقة 12.

وأطلق روبرت ليفاندوفسكي تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجوار القائم، وأهدر أوليفيه جيرو فرصة هز شباك منتخب بولندا بالهدف الأول بغرابة عند الدقيقة 28، بعد تلقيه عرضية مميزة من ديمبلي من الجانب الأيمن.

وواصل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم محاولاته، حيث انطلق كيليان مبابي وراوغ اللاعبين، وسدد بقوة، ولكن تشيزني تصدى لها، وتألق هوجو لوريس وأبعد فرصة خطيرة لمنتخب بولندا عند الدقيقة 37، قبل أن يبعدها الدفاع.

وتمكن جيرو من إحراز الهدف الأول عند الدقية 43، بعد تمريرة مميزة من مبابي، لتشتعل المباراة، ويواصل المنتخبان محاولاتهم لهز الشباك، وسط تألق دفاعي، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب فرنسا ضد بولندا بتقدم الديوك بنتيجة 1/0.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمر منتخب فرنسا في محاولاته بحثًا عن هز الشباك مجددًا، ونجح جيرو في تسجيل الهدف الثاني بشكل رائع عند الدقيقة 52، إلا أن الحكم ألغى الهدف.

واستمرت المحاولات، ونجح مبابي في تسجيل الهدف الثاني 74 بتسديدة مميزة، وانتفض لاعبو بولندا أملًا في تقليص الفارق، وأهدر اللاعبين العديد من الفرص.

ونجح مبابي في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للديوك عند الدقيقة 90 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح بولندا؛ سجلها ليفاندوفسكي، لتنتهي المباراة بفوز منتخب فرنسا بنتيجة 3/1، وتأهله إلى دور الـ8 من كأس العالم 2022.